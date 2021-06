Vodafone Deutschland setzt im 5G-Kernnetz auf Ericsson (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



Vodafone baut das 5G-Kernnetz in Deutschland mit Technologie von Ericsson. Eine

entsprechende Vertragsunterzeichnung für die kommenden fünf Jahre gaben die

Partner heute in Düsseldorf bekannt. Die Zusammenarbeit umfasst den kompletten

Ausbau vom 5G-Kernnetz für die Übertragung von Daten. Im LTE-Kernnetz ist

Ericsson bereits der Infrastruktur-Partner von Vodafone Deutschland.







mit Ericsson haben wir in den vergangenen zwei Jahren zahlreiche technische

Neuheiten nach Deutschland gebracht. Und gemeinsam mit Ericsson wollen wir bei

5G auch in Zukunft immer vorne dabei sein, um Deutschland in eine

Spitzenposition zu bringen. Deshalb bauen wir das 5G-Kernnetz für die

Übertragung von Daten gemeinsam aus", so Vodafone Deutschland CEO Hannes

Ametsreiter.



Arun Bansal, Ericsson-Vorstand für die Marktregion Europa und Lateinamerika,

sagt: "Als wichtiger Partner der Digital Journey von Vodafone, führten wir

gemeinsam - nach Jahren voller Innovation - 5G in großen Teilen Europas ein.

Ergänzend zu den von uns ausgerüsteten Teilen des Antennennetzes, setzt Vodafone

nun auch auf unser Kernnetz, um 5G in Deutschland und Großbritannien auf ein

neues Level zu heben. Angesichts der wirtschaftlichen, unternehmerischen und

gesellschaftlichen Vorteile, die 5G bietet, freue ich mich sehr darauf,

Deutschland und Großbritannien florieren zu sehen."



Schaltzentrale für die Datenübertragung



Das Kernnetz ist im Mobilfunk die zentrale Schaltstelle für die

Datenverarbeitung und Übermittlung. Durch die Umstellung auch vom Kernnetz auf

eine komplett eigenständige 5G-Infrastruktur werden mit 5G neben deutlich

höheren Bandbreiten auch sehr niedrige Latenzzeiten und Network Slicing möglich.



