Nano One wurden 3 neue Patente erteilt

17. Juni 2021, Vancouver (Kanada) – Nano One Materials Corp. (Nano One) (TSX: NANO, OTC – Nasdaq International Designation: NNOMF, Frankfurt: LBMB) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentierten Verfahren zur kostengünstigen und kohlenstoffarmen Herstellung von Hochleistungs-Kathodenmaterialien, die in Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden. Nano One gab heute bekannt, dass sein Patentbestand um drei erteilte Patente erweitert wird, womit sich die Zahl der Patente von Nano One auf insgesamt 19 erhöht, während über 35 Patentanmeldungen noch ausstehend sind.

Für die kanadische Patentanmeldung 3.023.602 liegt ein Zulassungsbescheid vor, dessen Erteilung in naher Zukunft erfolgen soll. Dieses Patent wird den Schutz hinsichtlich bestimmter Komponenten des von Nano One entwickelten „One Pot“-Verfahrens erweitern.

Das kürzlich erteilte chinesische Patent 2017100669194 reiht sich in eine Familie von damit in Zusammenhang stehenden Patenten ein, die bereits in den USA, Kanada, Taiwan, Japan und Korea erteilt wurden. Dieses Patent erweitert den Schutz für ein Pulver, welches mit dem patentierten „One Pot“-Verfahren von Nano One hergestellt wird.

Das US-Patent 11.018.331 gesellt sich zu einem damit in Zusammenhang stehenden, in Taiwan erteilten Patent, welches eine neuartige Methode der Phosphatstabilisierung von Lithium-Ionen-Batteriekathoden umfasst. Dies ist eine bedeutsame, kostengünstige Verbesserung der Haltbarkeit von Lithium-Nickel-Mangan-Oxid-(LNMO)-Kathodenmaterial, das auch als Hochspannungsspinell (HVS) bekannt ist. Durch die Behandlung der Oberfläche der Kathodenpartikel federt die patentierte Technologie Instabilitäten ab, die bei Spinellen wie LNMO üblich sind, und ermöglicht höhere Betriebstemperaturen, die für Batterien von Elektrofahrzeugen charakteristisch sind.