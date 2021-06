Kann die Varta-Aktie in den nächsten Wochen ihren seit Wochen andauernden Höhenflug fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Die im MDAX und TecDAX gelistete Varta-Aktie (ISIN: DE000A0TGJ55) legte seit dem Jahresbeginn 2021 bemerkenswerte Kurssprünge hin. Startete die Batteriehersteller-Aktie im Bereich von 119 Euro ins Jahr, so vollzog sie bis Ende Januar einen sehr kurzfristigen Kurssprung auf ihr historisches Hoch bei 181,30 Euro, das allerdings nur von sehr kurzem Bestand war. In weiterer Folge stürzte die volatile Aktie bis zum 23. Februar 2021 auf 105 Euro ab, um danach wieder den Weg nach oben anzutreten. Seit einem Monat befindet sich die Aktie in einem soliden Aufwärtstrend, im Zuge dessen die Aktie wieder auf bis zu 140 Euro ansteigen konnte.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich die Rally der Aktie des Anbieters von Batterielösungen für den privaten und industriellen Bedarf ihre Aufwärtsbewegung noch ausweiten wird, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.