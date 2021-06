Löbichau (ots) -



- Réunion au sommet de Framo GmbH, Löbichau : L'investisseur et actionnaire

principal Majed Al-Askar annonce des investissements élevés.

- Avec 5 millions d'euros au cours de l'exercice 2021 et 10 millions d'euros

supplémentaires en 2022, les constructeurs et aménageurs d'eTruck s'engagent

une fois de plus pour l'avenir.

- La recherche, le développement, la construction de batteries et la production

vont être considérablement étendus.



Framo, le fournisseur leader de solutions industrielles et spéciales pour le

transport lourd zéro émission, met le cap sur les marchés de demain. Après une

réunion de la direction, le constructeur et équipementier saxon d'eTruck

réaffirme sa volonté de croissance et son rôle de façonneur de l'industrie

spécialisée : "Nous allons augmenter le volume d'investissement de 5 millions

d'euros avant la fin de l'exercice en cours, puis de 10 millions d'euros

supplémentaires dès 2022", déclare M. Majed Al-Askar, actionnaire principal et

investisseur de Framo GmbH.





"Pour nous, il s'agit d'un signal très clair et honnête à nos clients, employéset partenaires : Framo GmbH va continuer à consolider et à étendre sa positiondans l'industrie. Nous voulons continuer à jouer un rôle décisif dans lefaçonnement du marché du transport lourd sans émissions à l'avenir et étendrecontinuellement nos capacités dans l'intérêt de nos clients en Allemagne et enEurope ", a déclaré Al-Askar après la réunion à Löbichau. "Je tiens à exprimermes sincères remerciements à nos clients, partenaires et fournisseurs pour leurfidélité. Nous nous réjouissons d'une coopération fructueuse et d'unecollaboration encore plus étroite à l'avenir."Nouvelles perspectives après le changement de personnel au sein de la direction"Dans le passé et avec la direction précédente, tout ne s'est malheureusementpas toujours bien passé, nous devons l'admettre", déclare Al-Askar. "Mais avecla nouvelle direction, nous avons remis Framo GmbH sur les rails. C'est avanttout un travail d'équipe : nous avons échangé des postes décisifs au sein de ladirection et gagné un personnel important avec le CMO et CBDO Serhat Yilmaz.Aujourd'hui, non seulement la direction est bonne, mais nos investissementsportent visiblement leurs fruits." Serhat Yilmaz est du même avis : "Nous avonseffacé les erreurs du passé et pouvons désormais nous concentrer pleinement surl'avenir : Dans le secteur des eTrucks, nous avons l'ambition de devenir lenuméro un en Europe."Framo prend ses responsabilités, une bonne nouvelle pour les clients et lespartenairesChez Framo GmbH, les investissements de grande ampleur doivent aller en prioritéaux domaines de la recherche, du développement et de la production. "Nous allonsnous positionner plus largement dans l'ensemble", révèle Yilmaz, qui résume avecconfiance les ambitions de Framo : "Nous avons les solutions de demain. Avec lesavoir-faire spécialisé de nos collaborateurs, nous avons pour principe dedevancer le marché. Nous considérons également l'électrification du transportlourd comme notre responsabilité, car nous avons les compétences pour cela. Etnous assumons cette responsabilité, ce qui se reflète clairement dans lesinvestissements que nous venons d'annoncer."Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les clients et les partenaires de Framo GmbH: les délais de livraison seront désormais encore raccourcis, l'expansion et laconversion des véhicules électriques dans le secteur du chargement serontaccélérées et leur autonomie améliorée. De nouvelles priorités seront fixées,notamment dans le domaine de la recherche et de la production de batteries. Lesnouveaux fonds permettront également de faire progresser de manière décisive ledéveloppement de la technologie des piles à combustible. Framo continuera ainsià faire de la modification du trafic une réalité à l'avenir : Les professionnelsde l'eTruck resteront à la pointe du progrès dans ce domaine.Contact:Serhat YilmazSupport for CEOChief Marketing & Business Development OfficerPhone: +49 36602 473330Mail: mailto:presse@framo-eway.comContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/153563/4944026OTS: Framo GmbH