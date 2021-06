Die internationale Koalition von NGOs aus dem Sportbereich hat das Ziel, die Überprüfung des Gesundheitsprotokolls von Veranstaltungsorten auf globaler Ebene im Lichte von COVID-19 zu fördern

NEW YORK, 17. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Eine Koalition einiger der weltweit bekanntesten Nichtregierungsorganisationen, die sich mit Sport und planetarischer Gesundheit befassen, gab heute bekannt, dass sie sich mit dem International WELL Building Institute (IWBI) zusammengeschlossen hat, um eine globale Aufklärungskampagne zur Förderung von Gesundheits- und Sicherheitspraktiken in Veranstaltungsorten aller Größenordnungen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie zu starten.

Die Zusammenarbeit basiert auf der kombinierten Reichweite und dem Einfluss von Sport and Sustainability International (SandSI), Green Sports Alliance (GSA), Sports Environment Alliance (SEA), Golf Environment Organization und EcoAthletes, in denen Mitglieder von Sportorganisationen aus mehr als 50 Ländern auf mehreren Kontinenten vertreten sind. SandSI, GSA und SEA werden mit IWBI zusammenarbeiten, um die Bedeutung unabhängiger Bewertungen von Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen bei Sportveranstaltungsorte an Tausenden von Orten zu erhöhen.