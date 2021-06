Foto: finanzbusiness "Corona hat sehr deutlich gezeigt, dass flexibles Arbeiten absolut gewinnbringend ist", sagt Linda van Rennings Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 29 | 0 | 0 17.06.2021, 10:24 | Die neue Chief of Staff und Pressesprecherin vom Berliner Wealthtech Elinvar kündigt im Interview mit FinanzBusiness an, die Remote-Work-Optionen für Mitarbeiter auch nach der Corona-Zeit beizubehalten. Zudem erläutert sie, was Elinvar in Sachen Employer Branding und Steigerung der Reichweite vor hat.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer