Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power konnte ausgehend von ihrem Verlaufstief aus dem Mai zunächst ordentlich zulegen. Allerdings blieb der Aktie der so wichtige Befreiungsschlag verwehrt. Zudem geriet der Vorstoß nunmehr ins Stocken. Der Wert kam in den vergangenen Handelstagen etwas zurück. Damit befindet sich die Erholung in einer wichtigen (kritischen) Phase.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 09.06. hieß es unter anderem „[…]Um das Bodenbildungsszenario voranzutreiben, muss Ballard Power über die 20,0 US-Dollar. Aktuell ist die Aktie drauf und dran, die 18,2 US-Dollar zu attackieren. Der Anfang scheint gemacht. Nun muss Ballard Power nachsetzen. Kurzum. Die Aktie von Ballard Power hat gegenwärtig das Momentum auf ihrer Seite. Der Wert ist in die womöglich entscheidende Zone 18,2 / 20,0 US-Dollar eingedrungen. Ein Ausbruch über die 20,0 US-Dollar wäre ein wichtiges Signal und würde dem Wert weiteres Aufwärtspotential in Richtung 23,0 US-Dollar eröffnen. Um das aktuelle Momentum nicht zu gefährden, sollte es im besten Fall nicht mehr unter die 16,7 US-Dollar gehen. Anderenfalls ist Obacht geboten.“



Ballard Power verpasste es auch zuletzt, die Situation auf der Oberseite zu klären. Der Kursbereich 18,2 / 20,0 US-Dollar verstellt der Aktie noch immer den Weg gen Norden. Zuletzt ist zudem die wichtige Unterstützung bei 16,7 US-Dollar in den Fokus geraten. Noch kann Ballard Power den Rücksetzer oberhalb dieser wichtigen Marke halten. Sollte es allerdings doch noch unter die 16,7 US-Dollar gehen, ist Gefahr im Verzug. In diesem Fall könnte das Mai-Tief bei 12,8 US-Dollar noch einmal aktuell werden.

Kurzum. Ballard Power befindet sich in einer wichtigen Phase. Um den Kontakt zur Zone 18,2 / 20,0 US-Dollar nicht zu verlieren, sollte es im besten Fall nicht mehr unter die 16,7 US-Dollar gehen. Tritt dieser Fall dennoch ein, ist Obacht geboten. Auf der Oberseite bleibt es dabei. Ein Sprung über die 20,0 US-Dollar würde der Aktie weiteres Kurspotential eröffnen. Ein mögliches Bewegungsziel stellt der Bereich von 23 US-Dollar dar.