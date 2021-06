GreenCoding-Initiative von GFT: So wird Software zum Teil der Klimalösung

DGAP-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Sonstiges/Nachhaltigkeit GFT Technologies SE: GreenCoding-Initiative von GFT: So wird Software zum Teil der Klimalösung 17.06.2021 / 10:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Die Initiative von GFT hilft, den ökologischen Fußabdruck von Software zu verringern. Damit wird Technologie zu einer treibenden Kraft bei der Bekämpfung des Klimawandels.

- Mit GreenCoding wird das Ziel verfolgt, Software umweltfreundlicher zu programmieren, zu entwickeln und auszuführen, und schließlich emissionsfrei zu machen.

- Kunden von GFT, die diesen Ansatz anwenden, senken die Emissionen ihrer eigenen Tätigkeiten spürbar.

- GFT verpflichtet sich außerdem, bis 2025 auch bei den eigenen Geschäftsabläufen Klimaneutralität zu erreichen.

Stuttgart, 17. Juni 2021 - Software kann Teil der Klimalösung sein: Die GreenCoding-Initiative von GFT hilft Unternehmen, Software umweltfreundlicher zu entwickeln, zu programmieren und auszuführen. Damit wird ein Beitrag für den Umweltschutz und die Bekämpfung des Klimawandels geleistet. Darüber hinaus verpflichtet sich GFT, bis 2025 auch bei den eigenen Geschäftsabläufen Klimaneutralität zu erreichen.

Für Unternehmen weltweit wird es immer wichtiger, ihren ökologischen Fußabdruck auf ein Minimum zu begrenzen. Gesetzgeber, Gerichte und Investoren verlangen von ihnen, dass ihre Tätigkeiten ebenso nachhaltig sind wie ihre Produkte. Einer Gartner-Studie[i] zufolge geben "mehr als 90 % der Führungskräfte in Unternehmen mit einem Programm [an], dass die Investitionen in Nachhaltigkeit steigen."

Zwar werden in der IT-Branche weniger Emissionen verursacht als in vielen anderen Branchen, jedoch wird auch hier versucht, die Auswirkungen auf die Umwelt möglichst zu begrenzen. Genauer gesagt machen IT-Lösungen derzeit 5 bis 9 % des weltweiten Strombedarfs aus. Dieser Wert steigt Jahr für Jahr an und könnte laut dem statistischen Jahrbuch von Enerdata[ii] bis 2030 bei 21 % liegen.