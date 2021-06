Herbe Rücksetzer für Sojabohnen und Mais

Anzeige

Chicago 17.06.2021 - Die jüngste Aufwertung des US-Dollars hat die Agrarfutures am Chicago Board of Trade massiv unter Druck gesetzt. Hinzu kamen schwache Daten von der NOPA und die Wetterprognosen für die Anbaugebiete.



Die Aussagen der US-Notenbanker zur Inflation und den möglichen Leitzinsanhebungen im Jahr 2023 haben den US-Dollar kräftig nach oben getrieben. Dies belastet die Rohstoffe in der Breite. Der Dollar Index verbessert sich um 0,5 Prozent auf 91,583 USD.