Auf dem Weg in eine lebenswerte Zukunft / Hirschen Group veröffentlicht Nachhaltigkeitsupdate

Hamburg/Berlin (ots) - Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und jede:r Einzelnestehen vor großen Herausforderungen: Notwendige Verhaltensänderungen im Zuge derUmwelt- und Klimakrise sowie Wandel durch Globalisierung und Digitalisierung.Nur gemeinsam lässt sich eine lebenswerte und zukunftsfähige Welt gestalten. Aufdem Weg zu einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie stellte die Hirschen GroupEnde 2019 ihre Nachhaltigkeitsgrundsätze auf. Jetzt veröffentlicht sie erstmalsein Nachhaltigkeitsupdate 2020 (https://hirschen-group.com/nachhaltigkeit/) ,das zeigt, wie der Status Quo aussieht, welche Anstrengungen im letzten Jahrumgesetzt und welche Weichen für die Zukunft gestellt wurden. Neben derDarstellung der Organisation umfasst es die Dimensionen ökonomischer, sozialerund ökologischer Nachhaltigkeit. Die Gruppe setzt damit ein klares Zeichen fürihre zukunftsgerichtete Aufstellung und die Übernahme ihre Verantwortung füreine lebenswerte Zukunft.Nachhaltigkeit spielt in der Agentur- und Kommunikationsbranche eine immergrößere Rolle. Nicht nur in der Zusammenarbeit mit den Kund:innen wächst dieBedeutung - Nachhaltigkeit ist ein zunehmend business-relevanter Erfolgsfaktorin der Aufstellung des eigenen Unternehmens. "Aus diesem Grund haben wir dieProzesse und Strukturen unserer Organisation auf ihre Nachhaltigkeit überprüft,eine Status Quo-Übersicht für die einzelnen Bereiche erstellt und unsambitionierte Ziele für den weiteren Weg gegeben. All das veröffentlichen wirund sind so eine der ersten in der Branche, die sich so tiefgehend undtransparent dem Thema stellen", so Klaus Sielker, Gesellschafter &Umweltbeauftragter Hirschen Group."Intern gilt für uns der Anspruch, die nachhaltigste Agenturgruppe werden zuwollen. Das ist schwierig zu messen, aber mutig, ambitioniert und ein klarerHinweis auf die Ernsthaftigkeit, mit der wir dem Thema begegnen", so SonjaSchaub, Group Director Corporate Communications & Sustainability. "Wir sehendurchaus, dass wir in vielen Aspekten gerade erst am Beginn stehen. Doch eintransparenter Umgang mit Erfolgen, ebenso wie Herausforderungen, ist für uns einwichtiger Teil unserer Nachhaltigkeitsbemühungen. Er hilft uns einerseits,unsere Fortschritte zu dokumentieren und zeigt andererseits auf, wo wir uns nochmehr anstrengen müssen", erklärt sie die Gründe für die Veröffentlichung.Im Frühjahr 2020 war das Projekt, gezielt alles auf Nachhaltigkeit zuüberprüfen, gerade gestartet. Da kam mit Corona die Frage: dranbleiben - oderpausieren, da andere Fragen drängender sind? Die Entscheidung hat sich vonselbst getroffen und damit belegt, wie eng verwoben die Dimensionen