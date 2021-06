Nachhaltige und innovative Energiequellen der Zukunft / Sechste Projektrunde von "The Mission" startet

München/Frankfurt am Main (ots) - Seit Jahren wird in Politik, Wirtschaft und

Gesellschaft über den Klimawandel und den damit verbundenen Wechsel hin zu

erneuerbaren und innovativen Energien diskutiert. Mit dem Übereinkommen von

Paris hat sich ein Großteil der Nationen verpflichtet, Maßnahmen gegen die

Erderwärmung zu ergreifen. Doch das Reduzieren von CO2-Emissionen oder der

Erwerb von Umweltzertifikaten reichen dafür nicht aus. Vielmehr müssen

effiziente und industrieübergreifende Lösungen erarbeitet werden.



Vor diesem Hintergrund bringt die sechste Projektrunde der

Nachhaltigkeitsinitiative "The Mission"

(https://www.bain.com/de/ueber-uns/the-mission/) unter dem Motto "Energy - Be

Empowered!" Unternehmen aus Wirtschaft und Wissenschaft mit jungen Talenten

zusammen. Drei Monate lang werden innovative Konzepte und Lösungen entwickelt.

Der Kick-off findet heute in Frankfurt am Main statt.







Company gemeinsam mit dem Innovationslab Futury, der Deutschen Bank, der

Handelsblatt Media Group und der Recyclinggesellschaft PreZero ins Leben

gerufen. Die vorherigen, ebenfalls dreimonatigen Projektrunden beschäftigten

sich mit den Themen "Waste - Be Circular!", "Banking - Be Green!", "Sports - Be

Sustainable!", "Work - Be Next!" und "Mobility - Be Urban!".



Der Weg hin zur grünen Energie



Während der gesamten Projektlaufzeit sehen sich fünf Teams, bestehend aus

ausgewählten Studierenden und Young Professionals, mit Fragen konfrontiert, die

seit Jahren die Welt bewegen: Wie produzieren wir zukünftig erneuerbare Energie?

Wie können wir Energienetze effizient betreiben? Wie müssen Energieservices

entwickelt werden, um sie optimal nutzen zu können? Wie lassen sich der

Energieverbrauch und das Verhalten der Konsumentinnen und Konsumenten nachhaltig

verändern?



Die 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit unterschiedlichem fachlichen

Hintergrund wurden aus über 500 Bewerbungen ausgewählt. Sie kommen aus

verschiedenen Ländern und bringen internationale Berufserfahrung sowie

spezifisches Know-how mit - unter anderem in den Bereichen

Wirtschaftsingenieurwesen, Produktionstechnik, Industrie und Produktion,

Maschinenbau, Entrepreneurship und Nachhaltigkeit sowie Management für

erneuerbare Energien.



Unterstützt werden die jungen Talente durch Firmenpartner, die ihr

Branchenwissen und ihre Erfahrung einbringen. Dazu zählen dieses Mal

Vertreterinnen und Vertreter aus dem Energiesektor sowie Ecolog, Founders

Intelligence, kraftwerk Tubes, Schaeffler, Liquy Moly, Osborne Clarke, Siemens,

Techem, Uniper, Vonovia und Wisag. Die Aufgaben stehen bereits fest. So setzt Seite 2 ► Seite 1 von 2



