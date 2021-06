Petroteq erzielt für die erste LKW-Ladung Öl nach dem Wiederhochfahren des Betriebs einen WTI-Preis

Sherman Oaks, Kalifornien – 17. Juni 2021 – Petroteq Energy Inc. („Petroteq“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: PQE; OTC: PQEFF; FWB: PQCF), ein Unternehmen, das sich in erster Linie mit der Entwicklung und Implementierung seiner eigenen Ölextraktionstechnologien beschäftigt, freut sich bekannt zu geben, dass das vergangene Woche in der von Petroteq betriebenen Ölsandanlage Asphalt Ridge („POSP“) produzierte Öl wie erwartet verkauft und vergangenen Freitag von einem Käufer abgeholt wurde. Der Käufer konnte wegen der Gewichtsbegrenzungen für LKWs lediglich 200,52 Barrel Rohöl verladen. Der Käufer bezahlte für das in der POSP-Anlage produzierte schwere, schwefelarme (‚süße‘) Rohöl mit einem API-Grad von 10.2 einen Preis für Öl der Kategorie ‚West Texas Intermediate‘ („WTI“) in Höhe von 70,91 USD pro Barrel. Wegen der Transportkosten zur Raffinerie in Nevada in Höhe von 13,00 USD pro Barrel reduzierte sich der realisierte Nettopreis auf 57,91 USD pro Barrel.

Eine Probe des produzierten Öls wird auch für den Versand an die Firma Quadrise Fuels International Plc im Vereinigten Königreich vorbereitet, wo man beurteilen will, ob sich das in der POSP-Anlage produzierte schwere Süßöl für den Einsatz zusammen mit der von der Firma verwendeten MSARÒ-Technologie eignet. Diese Probe wird die Vereinigten Staaten voraussichtlich noch vor Ende Juni 2021 verlassen. Mit den Tests wird dann unmittelbar nach der Anlieferung in Großbritannien begonnen.

Wie bereits angekündigt, arbeiten Petroteq und Greenfield nach wie vor gemeinsam mit einem örtlichen Hersteller von Bohrspülungen an der Akquise von Kunden, die den sauberen Sand aus der POSP-Anlage als ‚Fracking-Sand‘ nutzen können. Der Bohrspülungshersteller hat bisher eine erste Charge von 40 Tonnen abgenommen und wird in den kommenden Wochen voraussichtlich weitere 700 Tonnen des derzeit verfügbaren aufbereiteten Sandes zusammen mit dem Sand aus der laufenden Produktion abnehmen. Der Erlös aus dem Verkauf des Sandes wird mit rund 15-20 USD pro Tonne kalkuliert.