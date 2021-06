Agnico Eagle Mines musste zuletzt ein paar Federn lassen.

Der US-Dollar geht gestärkt aus dem jüngsten FOMC-Meeting der US-Notenbank. Die Robustheit des Greenbacks setzte wiederum dem Goldpreis kräftig zu. Im Ergebnis „leiden“ die Aktienkurse der Goldproduzenten. Agnico Eagle Mines musste zuletzt ein paar Federn lassen. Auch wenn der Kursrücksetzer noch vergleichsweise moderat ist, so bringt er die Aktie dennoch in die Bredouille.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 31.05. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit nahm die bereits eingangs thematisierte Aufwärtsbewegung Fahrt auf. Die Aktie erzwang einige wichtige Weichenstellungen auf der Oberseite und entledigte sich der Widerstände bei 67,8 US-Dollar und 70 US-Dollar. Gleichzeitig kassierte sie den bis dato dominierenden Abwärtstrend ein. Eine Fortsetzung der Bewegung über das massive Widerstandscluster 75,0 / 76,7 US-Dollar hinweg wäre sicherlich wünschenswert gewesen, doch mit Blick auf die zurückliegende Kursrally wohl des Guten zu viel. Die einsetzenden Gewinnmitnahmen sollten nun allerdings kein charttechnisches Porzellan zerschlagen, sprich sich in geordneten Bahnen vollziehen. Idealerweise bleibt der Rücksetzer auf 70 US-Dollar begrenzt. Sollte es unter die 67,8 US-Dollar gehen, ist jedoch Vorsicht geboten.“

In den letzten Tagen orientierte sich Agnico Eagle Mines bereits in Richtung 70 US-Dollar. Der US-Dollar zeigte sich bereits im Vorfeld des FOMC-Meetings stärker, was wiederum die Stimmung im Goldsektor trübte. Nach dem Termin hat der Greenback nun erst einmal vollends Oberwasser.

Gold reagierte mit einem knackigen Rücksetzer in Richtung 1.800 US-Dollar auf die neue Gemengelage. Das blieb auch bei den Goldaktien nicht ohne Wirkung. In Bezug auf Agnico Eagle Mines wird es nun spannend, steht doch gegenwärtig der zentrale Unterstützungsbereich um 70 / 67,8 US-Dollar im Fokus. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls könnte sich das Ganze bis auf 62 US-Dollar ausdehnen. Auf der Oberseite muss es nun erst einmal darum gehen, über die 70 US-Dollar zurückzukehren, um für Entspannung zu sorgen.