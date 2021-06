Wien (APA-ots) - Investitionen in FinTech, InsurTech und HealthTech Startups liefern Impulse für Digitalisierung und Innovation im Kerngeschäft

Die Venture Capital Gesellschaft der UNIQA Group ist mit 30 Beteiligungen, 5 Exits und einem Unicorn einer der aktivsten Corporate Venture Capital Fonds in Europa

Als Venture Capital Gesellschaft der UNIQA Group hält UNIQA Ventures fünf Jahre nach ihrer Gründung 30 Beteiligungen in ganz Europa - von Spanien bis Finnland, von Irland bis Russland - an Startups aus den Bereichen FinTech, InsurTech und HealthTech. Ein Unicorn, 5 Exits und eine bis dato solide zweistellige Rendite unterstreichen den bisherigen Erfolg. Der in Wien ansässige Fonds stellt europäischen Tech-Startups Risiko- und Wachstumskapital zur weiteren Skalierung zur Verfügung. Im Fokus stehen dabei herausragende Gründerteams mit einer klaren Vision zur Transformation bestehender Branchen.



Dabei ist das siebenköpfige Team von UNIQA Ventures stets auf der Suche nach europäischen Top-Startups als potenzielle

Portfolio-Kandidaten. Das durchschnittliche Investitionsvolumen bewegt sich dabei üblicherweise im Bereich von 1 Mio. bis 5 Mio. Euro und wird vor allem zukunftsträchtigen Unternehmen in der frühen Wachstumsphase (Growth Stage/Series A) mit einem bewiesenen Produkt-Markt-Fit zur Verfügung gestellt. Bisher wurden bereits über 50 Mio. Euro in Startups aus Österreich und anderen Teilen Europas investiert - das Verhältnis hierbei bewegt sich 50:50 zwischen Westeuropa und CEE. Die bis dato erfolgreichsten Investments sind: Twisto, Bitpanda, Wayflyer im Bereich FinTech, Luko, Omnius und INSLY (InsurTech) sowie Telemedico, Second Nature und Bestdoctor (HealthTech).



"UNIQA Ventures bietet einen geschützten Raum für mutige Zukunftsinvestments, um frühzeitig neue Trends sowie innovative Geschäftsmodelle zu erkunden und vom technologisch und sozio-ökonomisch induzierten Wandel sowie der Transformation traditioneller Branchen wie dem Finanz-, Versicherungs- und Gesundheitssektor zu profitieren. Dabei agieren wir wie ein klassischer Venture Capital Fonds nach streng finanziellen Kriterien. Wir freuen uns, dass wir bereits einige der besten Gründer-Teams in Europa von unserem Mehrwert überzeugen konnten und somit heute ein wirklich spannendes Portfolio mit großem Potenzial vorhanden ist, meint Andreas Nemeth, CEO & Managing Partner UNIQA Ventures GmbH.