Taunusstein (ots) - Elegante Form, intuitives Handling und erfrischender

Geschmack: Mit dem neuen Wassersprudler sodaONE landet BRITA einen Coup für

umweltbewussten Wasserkonsum im eigenen Zuhause. Der moderne Sprudler in mattem

Weiß oder Schwarz passt perfekt in jede Küche und erleichtert den Umstieg auf

Leitungswasser.



Das Design des neuen Wassersprudlers sodaONE von BRITA gibt dem Trinken von

Leitungswasser in Deutschland einen weiteren Schub. Nun haben auch Liebhaber

moderner Lifestyle-Geräte einen guten Anlass, Wasser aus dem Hahn in der Küche

zu trinken. Damit liegen sie im Trend, denn laut einer Nielsen-Wasserstudie aus

dem Jahr 2020 trinkt bereits mehr als ein Drittel der Deutschen hauptsächlich

Leitungswasser. Die Gründe sind vorrangig der Verzicht auf

Einweg-Plastikflaschen sowie das Wegfallen des Kistenschleppens.[1] Zudem kostet

1 Liter Leitungswasser durchschnittlich nur 0,2 Cent.









Zum sodaONE gehört eine 1-Liter-Flasche aus glasklarem, BPA-freiem Kunststoff

mit Akzenten aus gebürstetem Edelstahl. Die Flasche lässt sich mit nur einem

Handgriff in den Sprudler eindrehen. Mit einem Gewicht von ca. 230 Gramm ist die

Flasche auch ideal für unterwegs geeignet. Das Sprudeln erfolgt per Knopfdruck

auf der Oberseite des Geräts. Ein Überdruckventil im Gerät sorgt dabei für

Sicherheit und ermöglicht so die minimalistische und pflegeleichte Form.



Features



- Schlankes, platzsparendes Design (B 12,9 x T 24 x H 44,6 cm)

- Bruchsichere PET-Flasche, BPA-frei, mit Schraubverschluss und Fuß aus

gebürstetem Edelstahl, nicht spülmaschinengeeignet

- Erhältlich in Mattweiß und -schwarz

- Eindrehen und Wechsel des Zylinders mit einfachen Handgriffen

- Individueller Sprudelgrad (leicht perlend bis stark sprudelnd) per Knopfdruck

- Preis: 79,99 Euro inklusive einer Flasche und einem CO2-Zylinder

- Erhältlich ab sofort unter https://www.brita.de/wassersprudler



Der CO2-Zylinder



Der mitgelieferte Zylinder enthält 425g Kohlenstoffdioxid (CO2), das Ihr

Leitungswasser auf Knopfdruck mit Kohlensäure versetzt und zu prickelndem

Sprudelwasser verwandelt. Der mitgelieferte BRITA CO2-Zylinder reicht für bis zu

60 Liter Sprudelwasser. Leere Zylinder können im Einzelhandel gegen neue

ausgetauscht werden. Der BRITA yource Onlineshop (https://www.brita-yource.de/re

fill/brita-wassersprudler-sodaone-co2-4er-pack-zylinder-mit-natuerlicher-quellko

hlensaeure-425-gramm) bietet zudem das 4er-Pack CO2-Zylinder im

umweltfreundlichen und cleveren Tauschmodell an. Nach Gebrauch können die leeren

Zylinder per Retourenschein gegen volle CO2-Zylinder getauscht werden. In den

sodaONE passen alle handelsüblichen 425g Universalzylinder mit Drehgewinde. Seite 2 ► Seite 1 von 2



Design und Funktionalität - für den Esstisch und unterwegsZum sodaONE gehört eine 1-Liter-Flasche aus glasklarem, BPA-freiem Kunststoffmit Akzenten aus gebürstetem Edelstahl. Die Flasche lässt sich mit nur einemHandgriff in den Sprudler eindrehen. Mit einem Gewicht von ca. 230 Gramm ist dieFlasche auch ideal für unterwegs geeignet. Das Sprudeln erfolgt per Knopfdruckauf der Oberseite des Geräts. Ein Überdruckventil im Gerät sorgt dabei fürSicherheit und ermöglicht so die minimalistische und pflegeleichte Form.Features- Schlankes, platzsparendes Design (B 12,9 x T 24 x H 44,6 cm)- Bruchsichere PET-Flasche, BPA-frei, mit Schraubverschluss und Fuß ausgebürstetem Edelstahl, nicht spülmaschinengeeignet- Erhältlich in Mattweiß und -schwarz- Eindrehen und Wechsel des Zylinders mit einfachen Handgriffen- Individueller Sprudelgrad (leicht perlend bis stark sprudelnd) per Knopfdruck- Preis: 79,99 Euro inklusive einer Flasche und einem CO2-Zylinder- Erhältlich ab sofort unter https://www.brita.de/wassersprudlerDer CO2-ZylinderDer mitgelieferte Zylinder enthält 425g Kohlenstoffdioxid (CO2), das IhrLeitungswasser auf Knopfdruck mit Kohlensäure versetzt und zu prickelndemSprudelwasser verwandelt. Der mitgelieferte BRITA CO2-Zylinder reicht für bis zu60 Liter Sprudelwasser. Leere Zylinder können im Einzelhandel gegen neueausgetauscht werden. Der BRITA yource Onlineshop (https://www.brita-yource.de/refill/brita-wassersprudler-sodaone-co2-4er-pack-zylinder-mit-natuerlicher-quellkohlensaeure-425-gramm) bietet zudem das 4er-Pack CO2-Zylinder imumweltfreundlichen und cleveren Tauschmodell an. Nach Gebrauch können die leerenZylinder per Retourenschein gegen volle CO2-Zylinder getauscht werden. In densodaONE passen alle handelsüblichen 425g Universalzylinder mit Drehgewinde.