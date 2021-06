Pionier-Projekt am Energiemarkt ermöglicht Ökostrom-Direktlieferung

Wien (ots) - Die ENERGIEALLIANZ Austria bringt überschüssigen Ökostrom vom Dach

des RWA-Zentrallagers in Traun direkt zum Tierfutterhersteller Garant in Aschach



Die EnergieAllianz Austria (EAA) hat gemeinsam mit der RWA Raiffeisen Ware

Austria AG (RWA) den ersten innovativen Direktabnahmevertrag mit direktem

Standortbezug für erneuerbare Energie in Form eines Power-Purchase-Agreements

(PPA) realisiert. Mit diesem Pilotprojekt wurde erstmals in Österreich eine

regionale Stromverkaufsvereinbarung zur Direktabnahme Erneuerbarer Energien

umgesetzt.





Dies funktioniert so: Die RWA ist Photovoltaikanlagenbetreiberin - undBesitzerin der Aufdachanlage in Traun. Aufgabenstellung war, dieÜberschussmengen dieser Photovoltaikanlagen direkt an die 30 Kilometer entfernteGarant Tiernahrung GmbH in Aschach zu liefern. Gemeinsam entwickelten dieExperten der EAA und der RWA das passende Modell zur Umsetzung. Die Rollen sindfolgendermaßen verteilt: RWA ist Anlagenbetreiberin- und Besitzerin derPhotovoltaikanlage, EAA ist Dienstleisterin für die Stromlieferung und wickeltdiese zwischen Erzeuger und Verbraucher ab, Garant ist Abnehmerin desPhotovoltaikstroms am Standort in Aschach. Durch das Zusammenspiel allerTeilnehmerInnen wird somit erstmals ein Peer-to-Peer PPA mit direktemStandortbezug in Österreich verwirklicht. Christian Wojta, EAA-GeschäftsführerVertrieb über dieses Pionier-Projekt: "Vertrauensvolle Kommunikation und eineseit Jahren freundschaftliche Geschäftsbeziehung zwi-schen EAA und RWA warenVoraussetzung für diese Innovation am österreichischen Energiemarkt."Nachhaltigkeit durch Direktvermarktung"Motiviert durch das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz haben wir mit unserem Partnereine Direktvermarktungsmöglichkeit für alle PV-Anlagenbetreiber entwickelt. Mitunserem Peer-to-Peer-PPA ist es erstmals möglich, Strom einer bestimmtenPhoto-voltaik-Anlage direkt an den Kunden zu liefern", sagt RWA-VorstandChristoph Metzker. Die Garant Tiernahrung GmbH produziert Mischfutter fürNutztiere für ös-terreichische Landwirtschaftsbetriebe. Garant-GeschäftsführerGerhard Bauernfeind: "Das Interesse, umweltfreundlichen Strom zu beziehen, istfür Industrie- und Gewerbebetriebe groß. Wir freuen uns, unseren Bezug anPhotovoltaik-Strom stetig steigern zu können." Durch denDirektvermarktungsvertrag werden 100 Prozent erneuerbare Energie direkt an denIndustriestandort in Aschach an der Donau geliefert und damit 125 Tonnen anCO2-Emissionen pro Jahr eingespart. Nachhaltigkeit hat für Garant einen hohenStellenwert, nicht nur bei der Nutzung von erneu-erbaren Energien, sondern auchbei der Erzeugung von Futtermitteln. Beispielsweise verspricht der Einsatz von