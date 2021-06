Private Krankenversicherung leistet starken Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise (FOTO)

Berlin (ots) - Zu den Leistungen der Privaten Krankenversicherung in der

Pandemie erklärt der Vorsitzende des PKV-Verbands, Ralf Kantak:



"In der Corona-Pandemie hat das deutsche Gesundheitswesen seine

Leistungsfähigkeit und Krisenfestigkeit unter Beweis gestellt. Auch die Private

Krankenversicherung hat ihren Anteil zur Bewältigung der Krise erbracht. Die

Leistungsausgaben der PKV sind 2020 um 1,7 Prozent auf rund 29 Milliarden Euro

gestiegen.



Die PKV garantiert aber nicht nur ihren eigenen Versicherten Schutz, sie erfüllt

auch solidarisch ihre Mitverantwortung für unser Gemeinwesen insgesamt. Die

Ausgaben für Corona-Maßnahmen der PKV beliefen sich für das Gesamtjahr 2020 auf

etwa 1,1 Milliarden Euro. Allein für das erste Halbjahr 2021 zeichnen sich

nochmals Ausgaben von insgesamt rund 650 Millionen Euro ab.





Mehr als 1,7 Milliarden Euro zusätzlich hat die PKV also bisher beigesteuert, umdie medizinische Versorgung in der Corona-Krise zu sichern. Damit hat dieBranche finanziell weit mehr für die Bewältigung der Pandemie geleistet, als esihrem Versichertenanteil entspricht. Die PKV erhält hierfür null EuroSteuerzuschüsse.Die PKV beteiligt sich auch an den Kosten der Corona-Rettungsschirme für dieKrankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Hospizdienste. BeträchtlicheSonderzahlungen für den Hygieneaufwand und die verstärkte Nutzung vonVideosprechstunden tragen dazu bei, dass Patientinnen und Patienten sicherärztlich versorgt werden können.Dass Deutschland die Corona-Krise im internationalen Vergleich bislang so gutgemeistert hat, beruht auf den besonders starken Ressourcen unseresGesundheitswesens. Diese Ressourcen verdanken wir auch dem dualenGesundheitssystem mit seinem bewährten Nebeneinander aus privaten undöffentlich-rechtlichen Strukturen, die im stetigen Wettbewerb miteinander denmedizinischen Fortschritt und die Versorgungsqualität vorantreiben - und einedezentrale Finanzierung unabhängig von der jeweiligen Kassenlage des Staatesgewährleisten."