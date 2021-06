Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Donnerstagmittag nicht aus der Deckung gekommen. Nach nur kurzen Ausflügen in den positiven Bereich wurde der Index gegen 12:30 Uhr mit rund 15.700 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent unter Vortagesschluss.



Angesichts der Zwischentöne nach der Fed-Sitzung vom Vortag sind die Abschläge aber moderat. Die US-Notenbank denkt nämlich stärker als bisher darüber nach, ihre Geldpolitik doch etwas zu straffen. Eine entsprechende Debatte darüber habe begonnen, hieß es am Mittwoch. Wirklich freuen dürften sich darüber vor allem Banken und Versicherungen, die unter der Zinsflaute leiden und dementsprechend am Donnerstag zulegten.





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Werbung Short Short Basispreis 16.729,94€ Hebel 14,98 Ask 10,19 Zum Produkt Long Long Basispreis 14.664,41€ Hebel 14,98 Ask 10,53 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.