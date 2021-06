Die Wirtschaft der Zukunft - Agrilution auf dem GreenTech Festival in Berlin / Die Märkte werden grün (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) - Unsere Gesellschaft verändert sich rasend schnell. Gesundheits-und Umweltbewusstsein gewinnen zunehmend an Wichtigkeit. In immer mehrUnternehmen beginnt das Umdenken - und dennoch ist der Weg noch weit. Genaudeshalb braucht die Wirtschaft neue Plattformen für Austausch und Entwicklung.Auf dem GreenTech Festival, das vom 16. bis 18. Juni in Berlin stattfindet,passiert genau das. 2020 von Nico Rosberg (ehemaliger Formel-1 Fahrer) mit demZiel gegründet, eine nachhaltige Zukunft mitzugestalten, ist auch das jungeMünchner Start Up Agrilution bereits zum zweiten Mal dabei. Und mit ihm seineMini Vertical Farm für zuhause, der Plantcube. CEO Maximilian Lössl ist klar,dass nur gemeinsam ein Wandel erreicht werden kann. Jetzt ist die Stunde, ausunserem Wirtschaftssystem ein Wertesystem entstehen zu lassen."Anstatt weiter nur auf Wachstums- und Profitmaximierung zu setzen, fokussiertsich die erfolgreiche Wirtschaft von morgen auf Nachhaltigkeit und Gemeinwohl"erklärt Lössl passioniert und verweist auf eine Studie des Zukunftsinstituts*.Von Anfang an legt er seinen Fokus ganz auf das Thema Nachhaltigkeit. Seinpersönlicher Wunsch ist es, über gesunde Ernährung einen Beitrag für dieGesellschaft zu leisten, zum Wohl von Menschen und Natur. Seinen Ansatz hat ermit Vertical Farming gefunden. Ein Konzept, das die Nahrungsmittelproduktionmöglichst nah zu den Menschen bringt, wobei in kontrolliertenUmgebungsparametern übereinander, ohne Erde angepflanzt wird. Dieses Prinzip hatLössl mit seinem Freund und Co-Gründer Philipp Wagner konsequent zu Ende gedachtund Personal Vertical Farming für zuhause entwickelt: die Kultivierung vongesunden Pflanzen in einem vollautomatisierten Gewächsschrank, dem Plantcube.Keine Transportwege, keine Kühlungsketten, kein Plastikverpackungen keinePestizide.Im Gegensatz zum konventionellen Anbau benötigt der Plantcube ca. 98% wenigerWasser und die Greens können direkt nach der Ernte in der eigenen Kücheultrafrisch verzehrt werden. Durch ihre optimalen Wachstumsbedingungen sind diePflanzen durchschnittlich 30% reicher an Nährstoffen und Antioxidantien alsherkömmliche Lebensmittel. Licht, Temperatur und Klima bieten stets denperfekten Frühlingstag. Ganz unabhängig von Saison oder Witterung können imPlantcube eine abwechslungsreiche Auswahl an Salaten, Blattgemüsen, Kräuternoder Tees angebaut werden. Ein Boost für das Immunsystem und zugleich Wellnessfür Leib und Seele.Der Boden der TatsachenEs leben immer mehr Menschen auf der Erde. Folglich brauchen immer mehr Menschenetwas zu essen. Bereits heute stehen nicht mehr genug Agrarflächen für die