Der weltweit erste Express-Lebensmittel-Lieferservice Getir startet in Deutschland / Getir setzt seinen europäischen Rollout fort und liefert ab sofort in Berlin (FOTO)

Ab sofort ist es für Konsumenten in ausgewählten Stadtteilen Berlins möglich,Lebensmittel bequem über die App zu bestellen. Mithilfe von speziell entworfenenE-Bikes und E-Scootern liefern die Kuriere von Getir eine breite Auswahl vonmehr als 1.500 Artikeln des täglichen Bedarfs innerhalb von Minuten aus - unddas von Montag bis Samstag, von 9 bis 23 Uhr. Darüber hinaus wird Getir seinGeschäftsmodell deutschlandweit ausbauen und setzt hierbei sowohl auf eigeneShops, als auch auf Franchise-Filialen.In der jüngsten Finanzierungsrunde erhielt Getir eine Bewertung von mehr als 7,5Milliarden Dollar. Nach dem rasanten Wachstum in Europa, starten die Kuriereihren Service außerdem zum Ende des Jahres in mehreren Städten in den USA. Damitwird das türkische Unternehmen in sechs Ländern vertreten sein und etabliertsich weiterhin als führende Marke in der Branche."Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa und daher für uns einwichtiger Markt, um unser Geschäftsmodell einzuführen und zu erweitern. AlsPioniere der Express-Lebensmittel-Lieferdienste sind wir überzeugt von eineranhaltenden Verlagerung hin zum Online-Lebensmitteleinkauf und E-Commerce. Wirsehen hier großes Potential mit unserer innovativen Technologie und unseremerstklassigen Service begeisterte Kunden zu gewinnen", sagt Nazim Salur, Gründervon Getir . "Wir freuen uns darauf, Kunden in ganz Berlin zu bedienen und Getirals Marktführer in der Branche zu präsentieren.""Bei Getir stehen Menschen an erster Stelle und es ist uns sehr wichtig, wie wirunsere Mitarbeiter behandeln. Bei Getir setzen wir uns für eine Arbeitskulturein, die auf Wertschätzung, Respekt und höchsten Qualitätsstandards beruht.Diese Werte spiegeln sich in unseren täglichen Arbeitsabläufen und unseremfreundlichen Kundenservice wider," sagt Tobias Brühne, General Manager von GetirGermany.Die Getir-App kann kostenlos im App Store, bei Google Play und in der Huawei AppGallery heruntergeladen werden.Über GetirGetir ist der Pionier der Express-Lebensmittellieferung. Das Tech-Unternehmenmit Sitz in Istanbul hat die Zustellung der letzten Meile revolutioniert, indemes seinen Kundinnen und Kunden innerhalb von 10 Minuten eine Auswahl von 1.500Artikeln des täglichen Bedarfs anbietet - und das von Montag bis Samstag, von 9bis 23 Uhr. Getir ist mittlerweile in 30 Städten in der Türkei aktiv und hat imJanuar den Betrieb in Großbritannien und im Mai 2021 in den Niederlandenaufgenommen.Getir ist ein Technologieunternehmen für Einzelhandel und Logistik. Es wurde2015 von Nazim Salur (Gründer von BiTaksi, der führenden Taxi-App in derTürkei), Serkan Bor Borançili (Gründer von GittiGidiyor, das 2011 von eBayübernommen wurde) und Tuncay Tütek (Ex-PepsiCo und P&G-Führungskraft in Europa &dem Nahen Osten) gegründet.Pressekontakt:MSL GermanyNine-Christine Müllermailto:Ninechristine.mueller@mslgroup.com+491752839057Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156598/4944373OTS: Getir Deutschland