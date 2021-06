LumiraDx gibt CE-Kennzeichnung und Markteinführung seines SARS-CoV-2 Ag Pool Tests bekannt (FOTO)

London (ots) -



- SARS-CoV-2 Antigen (Ag) Pool Test ist erster und einziger Pool-Test, der vom

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gelistet ist

- Erlaubt die Testung von bis zu 5 Personen mit einem Test (symptomatische und

asymptomatische Personen)



LumiraDx, ein Unternehmen der nächsten Generation in der

Point-of-Care-(POC)-Diagnostik ("LumiraDx" oder "Unternehmen"), hat heute die

kommerzielle Markteinführung seines SARS-CoV-2 Ag Pool Tests in Europa

bekanntgegeben. Der hoch-sensitive Test unterstützt Screening-Programme in

Settings wie Veranstaltungen, am Arbeitsplatz, in der Schule und für

Reisetätigkeiten, wodurch unnötige Unterbrechungen vermieden und gleichzeitig

die Gesundheit von Gruppen sichergestellt wird. Der Test erhielt bereits im

Frühjahr dieses Jahres die CE-Kennzeichnung bei zunächst noch begrenzter

Verfügbarkeit und ist nun europaweit kommerziell erhältlich. Der Test ist der

erste Pool-Test, der vom BfArM auf der Liste der

Coronavirus-SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests gelistet ist (§1 Satz 1 TestV).

Damit ist der SARS-CoV-2 Ag Pool Test von LumiraDx der einzige erstattungsfähige

Point-of-Care-Antigen-Pool-Test in Deutschland.







skalierbare und kosteneffiziente Screening-Lösung für die Erkennung von

infektiösen Personen.



David Walton, Chief Commercial Officer von LumiraDx, erklärt: "Ob Fußballspiel,

Konzert oder Theater, das Screening von Gruppen ist ein wichtiger Bestandteil

für die sichere Wiederaufnahme von großen Veranstaltungen, gibt den Anwesenden

Sicherheit und dient als entscheidendes Instrument zur Eindämmung der

Verbreitung dieses Virus und seiner neuen Varianten. Die Möglichkeit, fünf

Personen gleichzeitig zu testen, macht den SARS-CoV-2 Ag Pool Test zu einer

effizienten, genauen und wirtschaftlichen Möglichkeit, ein qualitativ

hochwertiges und gründliches Screening-Programm durchzuführen."



Erste Anwender in Italien und Deutschland, darunter die P.T.B.

Sicherheitsmanagement GmbH (Corona Test Station Berlin - CTSB), haben den

SARS-CoV-2 Ag Pool Test bereits bei Sportveranstaltungen, Museumseintritten und

Festivals eingesetzt. P.T.B.-Geschäftsführer Arne Fritsche: "Der SARS-CoV-2 Ag

Pool Test von LumiraDx hat uns geholfen, eine zuverlässige und sehr genaue

Testung für die Optimierung der Besucherprozesse bei Veranstaltungen anzubieten,

wie z.B. aktuell für das Berlinale Summer Special, für das Konzert der Berliner

Philharmoniker in der Waldbühne Berlin, für die ALBA-Basketballspiele in der

Mercedes Benz Arena Berlin, für die Handballspiele der Berliner Füchse in der



