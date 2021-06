Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Kryptowertetransferverordnung Bundesregierung nimmt Anonymität von Bitcoin & Co. ins Visier – Offenlegung aller Krypto-Transaktionen geplant Es ist eine Hiobsbotschaft besonders für auf Anonymität ausgelegte Kryptowährungen wie Monero: Anonyme Krypto-Transaktionen sollen in Deutschland verboten werden. Das sorgt für Kursverluste am Krypto-Markt.