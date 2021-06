Gelsenkirchen (ots) - Klimagerechter Stadtumbau und ganzheitliche

Quartiersentwicklung - Projekte mit diesem Ziel setzt die Innovation City

Management GmbH gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung

und Bürgerschaft um - darunter auch VIVAWEST. Das Projekt InnovationCity Ruhr |

Modellstadt Bottrop wurde gestern nach zehn Jahren Laufzeit im Rahmen einer

Feierstunde erfolgreich abgeschlossen.



VIVAWEST hat im Projektzeitraum allein in Bottrop energetische Modernisierungen

sowie den Einbau energieeffizienter Heizanlagen für rund 1.360 Wohnungen mit

einer Fläche von rund 79.000 m² umgesetzt. Darüber hinaus wurde ein

Bestandsgebäude zu einem Plusenergiehaus umgebaut. Zusätzlich beteiligt sich das

Wohnungsunternehmen unter anderem in Hamm, Herne, Moers, Mülheim,

Oer-Erkenschwick und Waltrop am klimagerechten Stadtumbau. Im Rahmen dieser

Projekte wird VIVAWEST rund 91 Mio. Euro in energetische Maßnahmen investieren.





Zu den energetischen Maßnahmen in Bottrop gehören unter anderem eine effektiveDach-, Fassaden- und Kellerdeckendämmung sowie neue Fenster, Haustüren undgrößtenteils neue Dächer. Weiterhin wurden energetisch ineffizienteNachtstromspeicherheizungen durch Fernwärmeheizungen ersetzt. Dadurch wurde eindeutlich geringerer Energiebedarf erzielt.Zudem hat das Wohnungsunternehmen als Gewinner des Zukunftshauswettbewerbs imJahr 2012 deutschlandweit eines der ersten Wohngebäude im Bestand zu einemPlusenergiehaus umgebaut. Die Investitionen von VIVAWEST in energetischeModernisierungen im Projektgebiet Bottrop belaufen sich auf rund 46 Mio. Euro.Sie führen insgesamt zu einer jährlichen Reduktion der Treibhausgasemissionen inHöhe von 7.900 Tonnen im Vergleich zu den jährlichen Treibhausgasemissionen vorDurchführung der Maßnahmen.Darüber hinaus arbeitet das Wohnungsunternehmen auch in weiteren Kommunen engmit der Innovation City GmbH zusammen. So hat VIVAWEST in den Projektgebietenin, Hamm, Herne, Moers, Mülheim, Oer-Erkenschwick und Waltrop bereits rund 620Wohnungen energetisch modernisiert und hierfür Finanzierungsmittel in Höhe vonrund 45 Mio. Euro aufgewendet. Durch dieses Engagement werden jährlich weitere1.840 Tonnen an Treibhausgasemissionen vermieden."Die erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen der Innovation City-Projekteverschafft uns wichtige Erkenntnisse für ein klimaeffizientes und bezahlbaresWohnen der Zukunft", sagt Uwe Eichner, Vorsitzender der Geschäftsführung vonVIVAWEST. "Im Rahmen des nachhaltigen Geschäftsmodells und dergesellschaftlichen Verantwortung von VIVAWEST spielen Energieeffizienz undKlimaschutz eine wichtige Rolle. Wir haben im vergangenen Jahr 135 MillionenEuro in die energetische Sanierung von Gebäuden mit 1.600 Wohnungen investiert",führt Uwe Eichner aus. Bis 2025 sollen rund 800 Millionen Euro in dieenergetische Gebäudesanierung mit jährlich knapp 1.800 Wohnungen investiertwerden. Dazu kommen im selben Zeitraum Investitionen in Höhe von 1,5 MilliardenEuro in energieeffiziente Neubauten."Wir freuen uns über die Kooperation mit VIVAWEST in Bottrop und anderenKommunen. Denn eine großangelegte klimagerechte Entwicklung von Stadtquartierenist nur dann umsetzbar, wenn Wohnungswirtschaft, Stadtverwaltungen undEnergieversorger eng zusammenarbeiten", sagt Burkhard Drescher, Geschäftsführerder Innovation City Management GmbH.