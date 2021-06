New York / Toronto 17.06.2021 - Der Autobauer Polestar, ein Joint Venture aus Volvo Car und der chinesischen Geely, plant den Bau eines E-SUV in den USA. Die Profiteer-Empfehlung Nano One meldet die Erteilung von drei Patenten.



Der Elektro-Autobauer Polestar hat am Mittwoch mitgeteilt, dass man den Bau des ersten SUV des Joint Ventures in den USA plane.





Das Unternehmen will das Fahrzeug somit direkt auf dem Markt bauen, wo es auch verkauft werden soll. Als Standort ist das Produktionszentrum in Ridgeville vorgesehen, wo derzeit Volvos zusammengebaut werden. Das Werk im Bundesstaat South Carolina ist seit 2018 in Betrieb.Zwar hat Polestar den Polestar 3 als „elektrisches Performance SUV“ angekündigt, weitere Informationen zu dem Fahrzeug wurden aber noch nicht genannt. Der Chef von Polestar, Thomas Ingenlath, teilte in einem Statement mit, dass die USA von nun an kein Exportmarkt mehr für Polestar, sondern ein Heimatmarkt seien. Dies unterstreicht das Unternehmen, in dem man 25 Vertretungen in den USA, sogenannte Polestar Places, errichten wolle. In Deutschland wurde der erste Polestar Place im vergangenen Jahr in Düsseldorf eröffnet.Derzeit hat Polestar mit dem Polestar 2 eine vollelektrische Limousine im Portfolio. Diese wird im chinesischen Luqiao gefertigt. Die Basis teilt sich das Fahrzeug mit dem Volvo XC40 Recharge.Nano One (LBMB) erhält drei neue PatenteDie Profiteer-Empfehlung Nano One Materials hat am 17. Juni mitgeteilt, dass dem Unternehmen drei neue Patente erteilt wurden. Diese würden Schutz des One-Pot-Verfahrens und der LNMO-Kathodenmaterialien erhöhen, so das Unternehmen.In Kanada liegt für die Patentanmeldung 3.023.602 ein Zulassungsbescheid vor. Das Patent verbessert den Schutz bestimmter Komponenten im One-Pot-Verfahren.In China wurde das Patent 2017100669194 erteilt. Ähnliche Patente wurden dem Unternehmen in den USA, Kanada, Taiwan, Japan und Korea erteilt, welche den Schutz für ein Pulver, das ebenfalls im Zusammenhang mit dem One-Pot-Verfahren steht, verbessern soll.In den USA wurde das Patent 11.018.331 erteilt, welches zusammen mit einem in Taiwan erteilten Patent eine neue Methode zur Stabilisierung von Phosphat in Li-Ionen Batteriekathoden umfasst. Laut Nano One stellt dies eine kostengünstige Verbesserung der Haltbarkeit von LNMO-Kathodenmaterial dar. Dabei liefert LNMO dieselbe Energie und Leistung wie andere Hochleistungskathoden, ist aber kobaltfrei und nickelarm. Weiterhin weist LNMO eine um 25 Prozent höhe Betriebsspannung auf, weshalb es möglich ist, weniger Zellen einzusetzen und gleichzeitig Leistung und Effizienz zu verbessern.Die gesamte Mitteilung von Nane One Materials lesen Sie hier:https://bit.ly/3wDohAeNano One Materials Corp. (WKN: A14QDY) bietet in einer Phase des Wandels eine Technologie, die diesen Wandel beschleunigen dürfte. Das Unternehmen bewegt sich einem Markt, der in fünf Jahren ein Volumen von 23 Mrd. USD erreichen könnte. Gleichzeitig liegt die Bewertung von Nano One Materials aber nur bei rund 480 Mio. CAD. Am 6. Mai 2020 meldete das Unternehmen zudem, dass man eine nicht rückzahlbare Förderung in Höhe von 3 Mio. CAD durch die Provinz British Columbia erhalten habe, womit die bisherige Förderung des Projektes zur Skalierung moderner Batteriematerialien auf mehr als acht Millionen CAD anwächst.Hinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von Nano One Materials Corp. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien der besprochenen Unternehmen Nano One Materials Corp. und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!