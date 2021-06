Die Zukunft der Lebensmittelverpackungen liegt in den Wäldern Finnlands

Helsinki (ots) - Plastikverpackungen haben ausgedient. Davon sind mittlerweile

nicht nur Wissenschaftler überzeugt. Der Wandel hin zu biologischen,

wiederverwertbaren Verpackungen ist eine globale Notwendigkeit. Da ist es kein

Wunder, dass die Nachfrage für alternative, biobasierte Verpackungslösungen

stetig steigt. Einige davon kommen aus Finnland. Das Land der schier unendlichen

Wälder bietet einzigartige, holzbasierte Innovationen, mit denen man die

traditionellen Kunststoffverpackungen ganz einfach ersetzen kann.



Die Zahlen sind erschreckend: Fast 300 Millionen Tonnen Plastikmüll werden jedes

Jahr weltweit produziert. 2018 fielen allein in der EU 174 Kilogramm

Verpackungsmüll pro Einwohner:in an*, mit erschreckenden Folgen für unsere

Umwelt. Daher hat die Europäische Kommission das Verpackungsrecycling zu einer

ihrer obersten Prioritäten erklärt. Die ersten Anforderungen der

Single-Use-Plastics-Richtlinie (kurz SUP), die bereits 2019 verabschiedet wurde,

werden im Juli 2021 in Kraft treten. Der Wandel hin zu plastikfreien

Verpackungen ist also bereits in vollem Gange, nachhaltige, recycelbare,

erneuerbare und kohlenstoffarme Ersatzstoffe sind auf dem Vormarsch.







Verpackungen ist vielseitiger, biobasiert und recycelbar. Länder und Unternehmen

kündigen ehrgeizige CO2-Ziele an und so ist ein niedriges Emissionsniveau ein

Muss für sämtliche Innovationen", sagt Marika Ollaranta, Leiterin des Programms

Bio and Circular Finland von Business Finland, Finnlands Organisation zur

Förderung von Handel, Investitionen und Reisen sowie zur Innovationsförderung.

"Finnland bietet hier eine große Auswahl an Alternativen für unterschiedliche

Branchen und Bedürfnisse."



Abfallprodukte aus der Holzindustrie sinnvoll nutzen



75 Prozent der Fläche Finnlands ist von Wald bedeckt. Forstwirtschaft und die

holzbasierte Industrie sind also tief in der finnischen Gesellschaft verankert.

Und weil man in Finnland schon immer großen Wert auf sinnvolle

Weiterverarbeitung von Abfallprodukten aus der klassischen Holzindustrie legte,

ist ein einzigartiges Angebot an biobasierten Lösungen entstanden. "Im Vergleich

zu anderen Ländern haben wir unsere eigenen, gut gepflegten Wälder, die alle

globalen Waldbewirtschaftungsstandards erfüllen. Da hier auch der Rohstoff

veredelt wird, sind die Verpackungsinnovationen oft schon umsetzungsreif und auf

den vorhandenen Produktionsmaschinen voll anwendbar. Wir sind auch bekannt für

die hohe Qualität und das breite Spektrum an Produkten, die branchenspezifische

Anforderungen erfüllen. Wir haben ein ausgezeichnetes Know-how, wenn es um Seite 2 ► Seite 1 von 5



