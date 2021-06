Netto führt Nutri-Score Kennzeichnung ein

Stavenhagen (ots) - Die Eigenmarken des Lebensmitteldiscounters Netto werden

sukzessive mit dem Nutri-Score ausgestattet. Netto startet mit Produkten seiner

Marken GO BIO (Bio-Produkte), frija (Molkereiprodukte), Harvest Best

(Gemüsekonserven und TK-Gemüse), Bakersfield (Backwaren), Andoni (TK-Pizza), von

denen bereits jetzt viele Artikel in den Regalen zu finden sind.



Zukünftig werden bei allen neuen Produkten, Neuauflagen von Artikeln oder neuen

Verpackungen die Nutri-Scores aufgebracht werden. Damit stellt Netto Deutschland

sein gesamtes Eigenmarken-Sortiment nach und nach auf die neue

Nährwertkennzeichnung um. Netto leistet damit einen wichtigen Beitrag zu mehr

Transparenz in Bezug auf Inhaltsstoffe und damit zur bewussteren Ernährung

seiner Kundinnen und Kunden.





Um das Nutri-Score-System noch bekannter zu machen, wird dieses auch in denWerbemitteln wie Prospekten oder auf der Website eingesetzt und erläutert.Der Nutri-Score ist ein freiwilliges System zur Kennzeichnung von Nährwerten inLebensmitteln. Eine fünfstufige Farb- und Buchstabenskala auf der Verpackung vondunkelgrün (A), hellgrün (B), gelb (C), orange (D) bis rot (E) gibt an, ob dasProdukt eine eher günstige (A) oder eine weniger günstige (E)Nährstoffzusammensetzung hat und soll so zu einer besseren Vergleichbarkeitführen. Der Nutri-Score ist damit eine Ergänzung zu den rechtlichvorgeschriebenen Angaben wie Zutatenliste und Nährwerttabelle.Mehr unter http://www.netto.de .Über NettoNetto betreibt in Deutschland 342 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg,Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg.Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeitern, ist einTochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auchNetto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.