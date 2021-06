Morphosys legt Übernahmeofferte für Constellation vor

Im Zuge der angekündigten Fusion von Morphosys und Constellation Pharmaceuticals, wir berichteten, hat Morphosys nun das Übernahmeangebot für das US-Unternehmen vorgelegt. Die Münchener bieten einen Betrag von 34 Dollar je Constellation Aktie in bar, knüpfen das Übernahmeangebot aber an Bedingungen - unter anderem den Mehrheitserwerb und behördliche Zustimmungen.„Das Übernahmeangebot endet am 14. Juli 2021 um eine Minute ...