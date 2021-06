Rainer Wendt über Rigaer 94: „Mit Rechtsbrechern darf man keine Verträge schließen.“

Anlässlich der Gewalttaten linksextremer Hausbesetzer in der Rigaer Straße 94 in Berlin, die sich einer routinemäßigen Brandschutzuntersuchung widersetzen, sprachen wir mit Rainer Wendt, seit 2007 Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, über die Belastung der Polizei im Allgemeinen und den Dauerkonflikt mit Hausbesetzern im Speziellen. TE: Der Berliner Oberstaatsanwalt Ralph Knispel schlägt in seinem Buch „Rechtsstaat am

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.