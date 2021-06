Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- Mitgründerin und Geschäftsführerin Henrike Luszick übernimmt dieMehrheitsbeteiligung an dem Company Builder Bridgemaker von ihren MitgründernDeutsche Invest Capital Partners GmbH sowie der WAOW Entrepreneurship GmbH.- "Deutschland muss endlich fit für die Zukunft werden. Mit Bridgemaker werdenwir dazu unser ganzes Wissen über die digitale Transformation und unsere volleUmsetzungspower in Deutschlands Mittelstand und Industrie einbringen. Ichfreue mich sehr, Bridgemaker mit Mut und meinem vollen Engagement in dieZukunft zu führen", so die Unternehmerin.- Im Zusammenhang mit der Übernahme der Mehrheitsbeteiligung ihrer Mitgründerhat die 35- Jährige Bridgemaker nun zu einer Equity-Partnerschaftweiterentwickelt. "Wir sind weiterhin auf Wachstum ausgerichtet und auch inZeiten der Pandemie sehr erfolgreich. Wir leben bei Bridgemaker Aufbruchsgeistund Unternehmertum, auch deswegen haben wir Bridgemaker zu einerunternehmerischen Partnerschaft weiterentwickelt" .Henrike Luszick, CEO und Mitgründerin des führenden Company Builder Bridgemaker,baut die Erfolgsgeschichte ihres Unternehmens aus. Die Unternehmerin hat dieMehrheitsbeteiligung ihrer Mitgründer, des Münchner Asset Manager DeutscheInvest Capital Partners GmbH sowie der Berliner WAOW Entrepreneurship GmbH,übernommen und setzt die erfolgreiche Aufbauarbeit nun als selbständigeUnternehmerin fort."Bridgemaker steht für Mut, wir bauen mit unseren Partnern neue Geschäftsmodelleund damit die Brücke in ihre digitale Zukunft. Ich freue mich sehr über diesenSchritt, die volle unternehmerische Verantwortung übernommen zu haben, mitten inder Pandemie, in der Bridgemaker weiter stark gewachsen ist. Meinen Mitgründernmöchte ich für all die eingebrachten Ideen, die gemeinsam entwickelten Konzepte,sowie Einführungen bei unzähligen Kunden, sehr herzlich danken. Nur gemeinsamkonnten wir Bridgemaker zu dem Erfolg führen, den es heute verkörpert", sagtLuszick.Jetzt hat die 35-Jährige den Company Builder zu einer Partnerschafttransformiert: "Unternehmertum ist so tief im Herzen von Bridgemaker verankert,dass es konsequent ist, mein starkes Führungsteam zu Equity Partnern zu machen.Ich freue mich sehr, dass wir diesen Schritt gemeinsam gehen."Bridgemaker beschäftigt heute mehr als 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Luszick hat das Unternehmen im Jahr 2016 zusammen mit Deutsche Invest CapitalPartners GmbH sowie WAOW Entrepreneurship GmbH mitgegründet und von Beginn alsCEO geführt."Wir wünschen Bridgemaker und insbesondere Henrike viel Erfolg bei derWeiterentwicklung des Unternehmens. Wir sind stolz, dass wir zum bisherigenErfolg von Bridgemaker mit unserer gesamten Erfahrung als Company Builder sowie