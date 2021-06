Paris (ots/PRNewswire) - Im März dieses Jahres konnte Frankreich dank des Werkes

von Vincent Van Gogh, Scène de rue Montmartre ( Straßenszene in Montmartre)

(1887) wieder mit dem obersten Segment des Kunstmarktes anknüpfen. Das Werk

erzielte das beste französische Auktionsergebnis seit der Versteigerung des

Gemäldes Der verspottete Christus von Cimabue im Oktober October 2019. Sotheby's

und Mirabaud-Mercier wählten Paris, um dieses sehr französische Leinwandgemälde

einer Straßenszene in Paris zu versteigern, das sich mehr als ein Jahrhundert in

einer französischen Sammlung befunden hatte.



Frankreich bleibt eine der Hauptquellen für bedeutende Werke. Dies zeigt die

Wiederentdeckung eines wunderschönen Gemäldes von Jean-Honoré Fragonard (

Lesender Philosoph), das am 26. Juni 2021 in der französischen Stadt Epernay zum

Verkauf angeboten wird. Maître Antoine Petit und das Auktionshaus Enchères

Champagne schätzen den Wert des Gemämdes auf eine Summe zwischen 1,8 Millionen -

2,4 Millionen Dollar. Allerdings hat der Brexit bisher keine positive Auswirkung

auf den Pariser Markt der Bildenden Künste.







2021)



Vincent Van Gogh, Scène de rue à Montmartre (1887): 15,4 Millionen Dollar am 25.

März 2021 bei Sotheby's & Mirabaud-Mercier



Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und seiner

Abteilung Artprice erläutert: " Paris zieht nicht wirklich mehr Meisterwerke aus

dem Ausland an als vorher, anders als London, für das dies seit vielen Jahren

gilt. Trotz Brexit zieht die englische Hauptstadt weiterhin bedeutende Werke an,

die eigentlich auch in Frankreich verkauft werden könnten. Am 23. März 2021 zum

Beispiel versteigerte Christie's drei Hauptwerke aus der Pariser Sammlung von

Claude Hersaint (darunter Miro, Magritte und Ernst) in London für insgesamt 31

Millionen Dollar ."



Es scheint also, dass der Brexit Frankreich bisher nicht begünstigt hat.



Sotheby's und Christie's sind immer noch die führenden Auktionshäuser

Frankreichs im Bereich der Bildenden Künste mit Marktanteilen von jeweils 34 %

und 17 %.



Es sieht so aus, als ob die angelsächsischen Riesen auch 2021 den französischen

Auktionsmarkt der Bildenden Künste beherrschen werden. Sotheby's ist derzeit

doppelt so produktiv wie sein Rivale; Christie's aber schließt sein erstes

Halbjahr mit einer Prestige-Auktion zum Thema Kunst aus dem 20. und 21.

Jahrhundert (am 30. Juni 2021) ab. Ein Blick auf die Marktanteile zeigt, dass

die französischen Auktionsbetreiber immer noch einen beachtlichen Rückstand

aufzuholen haben. Artcurial (mit einem Anteil von 5%) und Cornette de Saint-Cyr Seite 2 ► Seite 1 von 3



Jahresauktionsumsatz im Bereich der Bildenden Künste (1. Januar 2000 - 10. Juni2021)Vincent Van Gogh, Scène de rue à Montmartre (1887): 15,4 Millionen Dollar am 25.März 2021 bei Sotheby's & Mirabaud-MercierThierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und seinerAbteilung Artprice erläutert: " Paris zieht nicht wirklich mehr Meisterwerke ausdem Ausland an als vorher, anders als London, für das dies seit vielen Jahrengilt. Trotz Brexit zieht die englische Hauptstadt weiterhin bedeutende Werke an,die eigentlich auch in Frankreich verkauft werden könnten. Am 23. März 2021 zumBeispiel versteigerte Christie's drei Hauptwerke aus der Pariser Sammlung vonClaude Hersaint (darunter Miro, Magritte und Ernst) in London für insgesamt 31Millionen Dollar ."Es scheint also, dass der Brexit Frankreich bisher nicht begünstigt hat.Sotheby's und Christie's sind immer noch die führenden AuktionshäuserFrankreichs im Bereich der Bildenden Künste mit Marktanteilen von jeweils 34 %und 17 %.Es sieht so aus, als ob die angelsächsischen Riesen auch 2021 den französischenAuktionsmarkt der Bildenden Künste beherrschen werden. Sotheby's ist derzeitdoppelt so produktiv wie sein Rivale; Christie's aber schließt sein erstesHalbjahr mit einer Prestige-Auktion zum Thema Kunst aus dem 20. und 21.Jahrhundert (am 30. Juni 2021) ab. Ein Blick auf die Marktanteile zeigt, dassdie französischen Auktionsbetreiber immer noch einen beachtlichen Rückstandaufzuholen haben. Artcurial (mit einem Anteil von 5%) und Cornette de Saint-Cyr