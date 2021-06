Der Immobilien-Konzern VIB Vermögen meldet die Neuvermietung einer Logistikimmobilie mit 9.100 Quadratmeter Mietfläche in Ehningen südlich von Stuttgart. Man erreiche durch den Miet-Deal „wieder eine Vermietungsquote von mehr als 99 Prozent”, so das m:access-notierte Unternehmen aus Neuburg/Donau am Donnerstag.„Nach der Redevelopmentphase, in der das Objekt unter Nachhaltigkeits- und Brandschutzgesichtpunkten zu einer ...