USA Philly-Fed-Index trübt sich etwas ein Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 17.06.2021, 14:49 | 16 | 0 | 0 17.06.2021, 14:49 | PHILADELPHIA (dpa-AFX) - Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im Juni etwas eingetrübt. Der Indikator der regionalen Notenbank für die Industrie (Philly-Fed-Index) fiel um 0,8 Punkte auf 30,7 Punkte, wie die Zentralbank am Donnerstag in Philadelphia mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 31,0 Punkte gerechnet. Der Philly-Fed-Index misst die wirtschaftliche Aktivitäten in der Region Philadelphia. Ein Wert über null Punkten deutet auf einen Anstieg der Wirtschaftsaktivität hin, ein Wert unter null Punkten signalisiert einen Rückgang./jsl/bgf/eas



