Der 16.06 hat das Potential in die Geschichte als der Tag einzugehen, an dem die FED intern akzeptiert hat, dass sie sich „behind the curve“ befindet.

„Behind the curve“ ist dementsprechend ein Zustand, den eine Zentralbank unbedingt vermeiden möchte, der er in der Regel in der Zukunft stärkere Anpassungen bei der eigenen Politik vonnöten macht, als eigentlich notwendig gewesen wäre, was häufig mit negativen wirtschaftlichen Entwicklungen einhergeht.

Jerome Powell war in der gestrigen Pressekonferenz entsprechend sehr bemüht die Eindruck zu verwischen, dass die Fed „behind the curve“ ist. Auf zweimalige explizite Nachfrage verneinte er dies ausdrücklich, ABER wie soll man die gestern erfolgte Anpassung der Inflationserwartungen der FED für das laufende Jahr von 2,4 auf 3,4% ansonsten begründen? Offensichtlich hat die FED die Inflationsdynamik vollkommen unterschätzt. Eine Anpassung der eigenen Inflationserwartung um einen Prozentpunkt von einer Sitzung zur nächsten ist in jedem Fall für eine G-7 Zentralbank ein einmaliger Vorgang in den letzten 25 Jahren.

Intern dürfte somit jedem Fed Gouverneur spätestens gestern klargeworden sein, dass man sich „behind the curve“ befindet und nun versuchen muss, möglichst ohne größere Marktverwerfungen diesen Zustand abzumildern.

Dies dürfte angesichts der aktuellen Inflationsdynamik aber ein äußerst schwieriges Unterfangen werden.

Der obige Chart den Verlauf der US-Inflationsrate (CPI) seit 1980. Mit einem Wert von 5,0% im Juni kratzt die Jahresrate an den Hochpunkten von 1991 und 2008 allerdings bei einem Leitzins der FED von 0,00 bis 0,25% gegenüber etwa 2% im Jahr 2008 oder gar 5% im Jahr 1991. Zudem führt die aktuell bekanntlich ein Quantitative Easing Programm durch, welches sich noch immer auf 120 Milliarden Dollar pro Monat beläuft.