Megawatt plant Feldprogramm auf Lithiumprojekt Route 381 in Quebec

Vancouver, British Columbia, Kanada— (17. Juni 2021) - Megawatt Lithium and Battery Metals Corp. (CSE:MEGA) (FWB: WR20) (OTC PINK: WALRF) (das "Unternehmen" oder "Megawatt") gibt bekannt, dass es mit einem Feldprogramm auf dem kürzlich erworbenen Lithiumprojekt Route 381, das aus 40 Mineralclaims im James Bay Territory, nördlich von Matagami in der Provinz Quebec besteht und 2.126 Hektar groß ist, gut vorankommt. Das Projekt profitiert von hervorragender Logistik mit angrenzendem Wasserkraftwerk und Straßenzugang. Stichproben von bis zu 2,77% Li2O wurden berichtet.

Die Arbeiten bestehen aus Prospektion, Kartierung und Schlitzproben und konzentrieren sich auf die zuvor identifizierten spodumenhaltigen Pegmatite. Außerdem wird das Programm regionale Explorationstätigkeiten umfassen, um weitere lithiumhaltige Pegmatite zu identifizieren.

David Thornley-Hall, Chief Executive Officer, sagte dazu: “Wir freuen uns auf die Ergebnisse unserer saisonalen Explorationsarbeiten auf Route 381. Das Projekt ist besonders interessant, weil es in Quebecs Hartgestein-Lithium-Bezirk in unmittelbarer Nachbarschaft einiger aktiv voranschreitender Lithiumprojekte liegt.”

Qualifizierte Person

Herr Geoffrey Reed (MAusMM (CP)) (MAIG), Berater des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure or Mineral Projects und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft.

Über MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp.

MegaWatt ist ein Unternehmen mit Sitz in British Columbia, das sich mit dem Erwerb und der Exploration von Rohstoffkonzessionsgebieten in Kanada befasst. Das Unternehmen hält eine ungeteilte Beteiligung von 100 % am Konzessionsgebiet Cobalt Hill, vorbehaltlich einer NSR-Lizenzgebühr von 1,5 % auf alle Basis-, Seltenerd- und Edelmetalle. Das Konzessionsgebiet umfasst acht Mineralclaims mit einer Grundfläche von 1.727,43 Hektar und befindet sich im Bergbaugebiet Trail Creek in der kanadischen Provinz British Columbia.