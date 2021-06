In unserer letzten Kommentierung zur Aktie von The Scotts Miracle-Gro thematisierten wir die angespannte charttechnische Lage des Wertes.

In unserer letzten Kommentierung zur Aktie von The Scotts Miracle-Gro thematisierten wir die angespannte charttechnische Lage des Wertes. In der Folgezeit stand wie erwartet zunächst die eminent wichtige Unterstützung von 200 US-Dollar im Fokus. Mittlerweile ist diese passé. The Scotts Miracle-Gro setzte darunter…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 08.06. hieß es unter anderem „[…] In den letzten Handelstagen verpasste es die Aktie, nachhaltiges Aufwärtsmomentum zu kreieren. Eine signifikante Erholung kam nicht zustande. Vielmehr verstärkte sich der Druck auf der Unterseite. Mittlerweile steht der eminent wichtige Unterstützungsbereich von 200 US-Dollar im Fokus, der zudem aktuell von der ansteigenden 200-Tage-Linie verstärkt wird. […]Trotz der starken Quartalsergebnisse musste die Aktie in den letzten Wochen Federn lassen und droht nun auch noch, unter ihre eminent wichtige Unterstützung von 200 US-Dollar zu rutschen. Sollte dieser Fall eintreten, würde sich auf der Unterseite weiteres Abwärtspotential eröffnen. Mögliche Bewegungsziele könnten dann die Bereiche um 185 US-Dollar (markantes März-Tief) bzw. um 175 US-Dollar darstellen. Ein Comeback der Aktie oberhalb von 225 US-Dollar würde die Lage aus charttechnischer Sicht entspannen.“