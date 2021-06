Unsere letzte Kommentierung zur Aktie von Green Thumb Industries Inc. überschrieben wir Ende Mai (genauer gesagt am 28.05.) mit „Bodenbildung vor dem Ende?“.

Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen, während der Versuch der Bodenbildung weiter voranschritt.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…]Green Thumb Industries macht fundamental einen robusten Eindruck. Aus charttechnischer Sicht sind die Claims abgesteckt. Unter die 30,0 CAD darf es in der aktuellen Situation nicht gehen. Idealerweise halten bereits die 33 CAD etwaigen Rücksetzern Stand. Ein Ausbruch über die 40 CAD würde hingegen die Bodenbildung entscheidend voranbringen und möglicherweise ihr Ende einläuten, verläuft in diesem Bereich doch gleichzeitig auch der kurzfristige Abwärtstrend.“