Grotkamp-Familie übernimmt alle Anteile an Funke Mediengruppe

ESSEN (dpa-AFX) - Die Gesellschafterfamilie Grotkamp übernimmt nach eigenen Angaben alle Anteile an der Funke Mediengruppe. Die Familie teilte am Donnerstag mit, dass sie "mit Wirkung Anfang 2024 die Anteile der Familienstämme Schubries und Holthoff-Pförtner gekauft" habe. In den vergangenen Tagen hatten "Manager Magazin" und "Welt" über die sich anbahnende Änderung der Gesellschafterstruktur berichtet.

Die Transaktion wird der Mitteilung der Familie zufolge in zwei Stufen vollzogen: Die unternehmerische Führung gehe sofort an die Familie Grotkamp über, der Anteilserwerb erfolge zum 2. Januar 2024. Über die Höhe des Kaufpreises wurde nichts bekannt. Der Deal muss noch kartellrechtlich genehmigt werden.