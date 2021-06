---------------------------------------------------------------------------

Alpha Esports Tech gibt Partnerschaft mit "Mack Sporting Goods" bekannt

Alpha ESports Tech Inc. (ISIN: CA02073T1049 ; WKN: A3CPVJ) schließt eine Partnerschaft mit "Mack Sporting Goods" ab, um Esports-Events auf der "GamerzArena" anzubieten. Alpha Esports Tech Inc. ist ein Technologieunternehmen, das sich auf aufstrebende Märkte in den Bereichen Esports, mobiles Gaming, Commerce, Blockchain und hohe Wachstumschancen konzentriert. Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es eine Esports-Partnerschaft mit Mack Sporting Goods (MSG), einem Sportartikelunternehmen mit Sitz in Texas, unterzeichnet hat.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Alpha "MSG" dabei unterstützen, seinen traditionellen Sportartikelmarkt auf den schnell wachsenden Esports-Markt auszudehnen. Alpha wird mehrere Esports-Aktivierungen auf seiner Online-Plattform "GamerzArena" hosten und betreiben, beginnend mit der "MSG Madden League". Die Teilnehmer der "MSG Madden League" werden 18 Wochen lang wöchentlich spielen und (auf Grundlage ihrer Aufzeichnungen) um die Chance kämpfen, zu den Playoffs vorzurücken. Danach werden Alpha und "MSG" ein virtuelles Esports Big Game-Finale veranstalten.



Darüber hinaus wird "MSG" seine In-Store-Assets, Kunden-CRM-Plattformen und -Daten nutzen, um die Anmeldungen von GamerzArena zur Teilnahme an der neu gegründeten MSG Madden League voranzutreiben.



"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit MSG bekannt zu geben und in den kommenden Wochen unsere Madden League und andere Aktivierungen zu starten", sagte Matthew Schmidt, Interim CEO.



"Angesichts des starken Wachstums im Umfeld von Esports, haben wir schnell viele verschiedene Partnerschaften mit Marken und Organisationen unterzeichnet, was der GamerzArena-Plattform neue Nutzer bringen wird."

"Mack Sporting Goods freut sich, Teil dieser strategischen Partnerschaft zur Förderung der MSG Madden League sowie anderer kommender eSports-Turniere und -Ligen auf der GamerzArena-Plattform zu sein", sagte Alex Mack, Inhaber von MSG und ergänzte:



"Wir gehen davon aus, dass diese Partnerschaft unsere Madden-, F1-, 2K- und Wild Rift-Veranstaltungen mit einem höheren Maß an Wettbewerb und Organisation zugänglicher macht. Wir möchten, dass die MSG Madden League für ihre großen Preispools, die Schaffung von Profis und die niedrigen Teilnahmekosten bekannt wird. All das erhalten wir durch unsere Partnerschaft mit Alpha."