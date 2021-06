Bayer will Curevac weiter unterstützen

Essen (ots) - Der Pharmakonzern Bayer will seine Zusammenarbeit mit Curevactrotz des aktuellen Rückschlags fortsetzen. Bayer werde Curevac weiter in denBereichen Logistik und Entwicklung unterstützen, sagte ein Konzernsprecher derWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe). Aktuell denkt derKonzern demnach auch nicht darüber nach, den Aufbau einer Produktionsanlage fürden Curevac-Impfstoff in Wuppertal zu stoppen.Das Tübinger Unternehmen hatte bekanntgegeben, dass sein Covid-19-Impfstoff inden bisherigen Studien mit 47 Prozent eine zu geringe Wirksamkeit gezeigt habe.Bayer ist Partner von Curevac, hilft bei der Zulassung des mRNA-Präparats undwill auch in die Produktion einsteigen. Dafür baut Bayer baut derzeit eigenseine Produktionsanlage in Wuppertal auf, die Ende des Jahres anlaufen soll undab 2022 jährlich 160 Millionen Dosen herstellen soll.Bayer betonte auf Anfrage, "mit der Fortführung der Studie wird auch unsereUnterstützung fortgesetzt." Nach Veröffentlichung des Zwischenberichts werde manaber "die Situation genauer bewerten". Konzernchef Werner Baumann hatte EndeApril auf der Hauptversammlung gesagte, er rechne mit einer Zulassung desCurevac-Impfstoffs in der Europäischen Union "in wenigen Wochen".Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/55903/4944695OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung