Hyundai Mobis stellt neuen Kühlergrill für EV und AV vor

Entwicklung des „Beleuchtungsgrills", das mit LED-Beleuchtung ...den Status wie autonomes Fahren, EV-Laden und Begrüßung des Fahrers anzeigt

Entwicklung eines „beweglichen Grills", das den Zufluss der Außenluft steuert und gleichzeitig für den Lichteffekt sorgt

Verstärkung der Bemühungen zur Verbesserung der Fahreffizienz im Zeitalter von Elektrofahrzeugen und autonomen Fahrzeugen und Vorwegnahme verschiedener neuer Technologien zur Verbesserung der emotionalen Qualität

SEOUL, Südkorea, 17. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX: 012330) gab am 17. Juni bekannt, dass das Unternehmen welche die „Beleuchtungsgrill"-Technologie entwickelt hat, die eine LED-Beleuchtungsfunktion in den vorderen Kühlergrill des Fahrzeugs implementiert. Dies trägt dazu bei, den ersten Eindruck zu bestimmen, und integriert auch die andere neue „Kühlergrill-integrierte aktive Luftklappen"-Technologie. Dabei handelt es sich um neue Technologien, die weltweit noch nicht in der Massenproduktion eingesetzt werden. Sie werden als Ergebnisse differenzierter F&E-Anstrengungen als Reaktion auf den Trend zu Elektrofahrzeugen und autonomen Fahrzeugen bewertet.

Das Herzstück der neuen Kühlergrilltechnologie, die von Hyundai Mobis entwickelt wurde, besteht aus dem „Lichtgrill" und dem „beweglichen Grill".

Im Laufe der Jahre wurde der Kühlergrill eines Autos als Entlüftung für die Kühlung des Motors und als Designelement betrachtet, das den ersten Eindruck des Fahrzeugs bestimmt. Da jedoch Elektrofahrzeuge in den letzten Jahren immer beliebter geworden sind, wird der bestehende Kühlergrill umgestaltet, um verschiedene Verwendungszwecke wie Beleuchtungssysteme, Soundsysteme und Displays zu ermöglichen.

Für den Anfang ist Hyundai Mobis „Beleuchtungsgrill" eine Technologie, die den gesamten vorderen Kühlergrill des Autos als Beleuchtungseinrichtung nutzen kann. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es verschiedene Szenarien wie den autonomen Fahrmodus, den EV-Lademodus, die Begrüßungslichtfunktion, die Sound-Beat-Anzeige und eine Notfall-Warnlichtanzeige realisieren kann.

Das „Beleuchtungsgrill" kann als Mittel zur Kommunikation mit anderen Fahrzeugen oder Fußgängern verwendet werden und es kann auch starke und einzigartige Designeffekte erzeugen, je nachdem, wie die Beleuchtungsmuster angewendet werden.

Hyundai Mobis hat die Entwicklung der Technologie Anfang des Jahres abgeschlossen und prüft nun ihre Zuverlässigkeit für die Vermarktung. Nach dem nächsten Jahr plant das Unternehmen den Start der Massenproduktion durch Kundenförderung.