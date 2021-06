TIMBERFARM berichtet über den IRSG - World Rubber Summit 2021

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Der World Rubber Summit 2021 (WRS), organisiert durch den Kautschukweltverband IRSG sowie die Elfenbeinküste als Gastgeber, wurde vom 8. bis 11. Juni unter der Maxime Inklusivität, Nachhaltigkeit und Wachstum in der Normalität von morgen virtuell durchgeführt.Auch wenn das persönliche Networking - normalerweise ein wichtiger Aspekte dieses jährlichen Events, bei dem sich die Verantwortlichen von rund drei Viertel des jährlichen globalen Umsatzes der Kautschukindustrie (über 300 Milliarden Dollar) zum Lernen, Diskutieren, aber auch zum Aushandeln von Verträgen treffen - im Online-Rahmen etwas weniger im Vordergrund gestanden hat, ist den Gastgebern und Organisatoren ein eindrücklicher und interessanter Anlass gelungen.Das TIMBERFARM-Management hat an dieser Standortbestimmung teilgenommen und fasst die beiden wichtigsten Themenkreise und Erkenntnisse so zusammen:Die Elfenbeinküste ist der größte afrikanische Kautschukproduzent und verfolgt das wirtschaftspolitische Ziel, diesen Sektor weiter auszubauen und zeitnah die Produktionsmenge von derzeit jährlich einer Million Tonnen zu verdoppeln. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Elfenbeinküste den WRS des Vorjahres 2020 in Abidjan ausrichten würde. Dieser Anlass musste coronabedingt jedoch auf 2021 verschoben werden. Da weltweit die Inzidenzwerte zu Jahresbeginn leider wieder gestiegen sind, hat der IRSG gemeinsam mit der Regierung der Elfenbeinküste als Ausrichter entschieden, den diesjährigen WRS nicht erneut zu verschieben, sondern ihn erstmalig und ausnahmsweise als virtuelles Event durchzuführen. Nicht ausfallen lassen wollte man den WRS, da er für die gesamte Branche zu wichtig ist, und nur ausnahmsweise virtuell durchführen, da sich die gesamte Branche darüber einig ist, dass nichts über den persönlichen und direkten Austausch geht. Die Vertreter der Elfenbeinküste zeigten im Rahmen der Eröffnungsveranstaltungen, wohin die ivorische Reise in Bezug auf Kautschuk gehen wird. Da TIMBERFARM seit rund drei Jahren in diesem Land sehr aktiv und vor Ort tätig ist, sind die diesbezüglichen Ausführungen besonders genau verfolgt worden.