Der Deal ist durch. Lakewood Exploration schließt die Übernahme von Silver Hammer Mining ab und hat jetzt auch genug Geld, um auf dem Silver Strand-Projekt mit der Exploration loszulegen.

Noch ist Lakewood Exploration (CSE LWD / WKN A3CN1X) abgesehen von den Lesern von GOLDINVEST.de nur wenigen Anlegern bekannt. Die Gesellschaft, die erst seit Mitte Mai an der Börse notiert, hat aber unserer Ansicht nach ein wesentlich größeres Publikum verdient!

Denn, wie wir berichteten, übernahm Lakewood Silver Hammer Mining Corp., um Zugriff auf deren Silver Strand-Projekt zu erhalten – eine Transaktion, deren Abschluss Lakewood jetzt vermeldet. Bei Silver Strand handelt es sich um eine ehemals produzierende Mine in Idaho, in einer für den Bergbau sehr vorteilhaften Region, und das Projekt erstreckt sich über eine Streichlänge von 5,5 Kilometern in einem Silbertrend, aus dem bislang bereits 1,2 Mrd. Unzen Silber gefördert wurden.