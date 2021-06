Bei der Behandlung ihrer Patienten verwenden Tierärzte mehrere unterschiedliche Quellen, um eine Diagnose zu stellen. Ab sofort ist es nicht mehr notwendig, stapelweise Bücher oder unverständliche Hinweise zu Rate zu ziehen. Anhand der Symptome des Patienten sowie von Laborergebnissen und anderen Befunden erstellt GekkoCompass eine Liste mit möglichen Diagnosen in der Reihenfolge ihrer Wahrscheinlichkeit. Nachdem der Tierarzt eine Diagnose ausgewählt hat, erhält er entsprechende Behandlungsvorschläge. GekkoCompass bietet Unterstützung während des gesamten Behandlungsverlaufs des Patienten und senkt in allen Phasen das Risiko menschlicher Fehler. Dabei wird nichts vergessen, und die vorgeschlagenen Diagnosen werden nicht durch Vorannahmen beeinflusst.

Haustiere können von mehreren hundert verschiedenen Krankheiten und noch mehr Symptomen betroffen sein. Selbst ein Tierarzt ist nicht in der Lage, sie sich alle ohne Hilfe zu merken. Die jüngst von einem finnischen Unternehmen vorgestellte neue App GekkoCompass schlägt dem Tierarzt per Knopfdruck die wahrscheinlichste Diagnose und eine passende Behandlung vor.

Zur Zeit enthält GekkoCompass Informationen zu inneren Krankheiten von Hunden und Katzen. Allein dazu gibt die App annähernd 25.000 verschiedene Kombinationen zu Krankheiten und Symptomen an. Nach und nach werden neue Tierarten sowie verschiedene Bereiche der Veterinärmedizin hinzukommen. Unabhängig vom veterinärmedizinischen Ausbildungsstand oder von den Ressourcen des Landes stehen die gesamten Informationen weltweit allen Tierärzten zur Verfügung.

Johanna Majamaa, CEO von GekkoVet Oy, führte aus: „Die Entwicklung dieser App wurde in erster Linie von dem Wunsch getrieben, den Tierschutz weltweit zu fördern. Der Tierarzt wird mit GekkoCompass schneller und mit größerer Sicherheit Diagnosen und empfohlene Behandlungen finden. Gleichzeitig werden Informationen zusammengetragen, die aus realen Daten (Real-World-Data, RWD) gewonnen wurden. Erstmals werden damit Daten entlang des Behandlungspfades des Patienten automatisch strukturiert und zur Verfügung gestellt. Mit PetCompass haben wir gerade ein Schwesterprodukt herausgebracht, das aus der gleichen Idee heraus entstanden ist, jedoch an Haustierbesitzer gerichtet ist. Unser Gedanke war, auch Tierbesitzern Informationen auf professionellem Niveau zur Verfügung zu stellen und den Informationsfluss zwischen Besitzern und Tierärzten zu erleichtern.“

Bislang mussten Haustierbesitzer für den Gesundheitszustand ihres Tieres eine Vielzahl von Quellen zu Rate ziehen, deren Verlässlichkeit stark variiert. Mit der mobilen App PetCompass sind nun aktuelle Informationen zur Verfassung des Haustieres übersichtlich an einem Ort verfügbar.

GekkoVet Oy arbeitet mit dem Unternehmen If P&C Insurance zusammen, das seinen Kunden mit einer Hunde- bzw. Katzenversicherung die Premium-Version der PetCompass App drei Monate lang kostenlos zur Verfügung stellt. „Seit der Corona-Pandemie ist die Zahl der Haustiere stark gestiegen. Wir möchten vor allem den weniger erfahrenen Hunde- und Katzenbesitzern helfen, indem wir ihnen Sicherheit in den unterschiedlichen Alltagssituationen mit ihren Haustieren geben. Mit der App haben sie die Möglichkeit, zuverlässig und mühelos die Ursachen für die Symptome des Haustiers zu finden und gegebenenfalls bequem Kontakt mit einem Tierarzt (oder einem Tele-Tierarzt) aufzunehmen“, so Heidi Elomaa, Tierärztin und Produktmanagerin für Tierversicherungen bei If.

