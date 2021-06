P&G eröffnet neues globales Product Supply Innovation Center in Kronberg im Taunus, um Innovationen für nachhaltige Liefer- und Wertschöpfungsketten für die Zukunft zu entwickeln (FOTO)

Schwalbach am Taunus (ots) -- Im Fokus des neuen Innovationszentrums stehen neue Lösungen für mehrNachhaltigkeit sowie innovative Ansätze im Bereich "Intelligent Operations",die in der globalen Supply Chain von P&G skalierbar sind- Gemeinsam mit Partnern arbeitet P&G im Rhein-Main-Gebiet an nachhaltigenGesamtkonzepten für skalierbare und modulare Anwendung innerhalb der Logistik-und Wertschöpfungskette für Konsumgüter weltweit- Entscheidung für den Standort Kronberg basiert auf hoherIndustrie-4.0-Kompetenz in Deutschland sowie dem leistungsstarkenInnovations-Ökosystem in der RegionDas neue Product Supply Innovation Center (PSIC) von Procter & Gamble (P&G) aufdem Kronberger R&D Campus des Unternehmens unterstreicht das starke Engagementvon P&G in Deutschland und die enge Verbindung zur Rhein-Main-Region. Das PSICnutzt die Innovationskraft von P&G und bildet die Basis für die Zusammenarbeitmit einem Netzwerk aus regionalen Zulieferern, Technologieunternehmen,Forschungsinstituten und Spitzenuniversitäten. Ziel ist die Entwicklungglobaler, skalierbarer und modularer Lösungen zur Weiterentwicklung undDekarbonisierung der Supply Chain.

Mit dem neuen Innovationszentrum und den dort entwickelten neuen Ansätzen wirdP&G die Innovation, Transformation und Implementierung intelligenter SupplyChain-Abläufe aus einem der weltweit führenden Märkte fürNachhaltigkeitsinnovationen und Industrie 4.0 heraus vorantreiben und weiterbeschleunigen. Die Eröffnung des Kronberger PSICs in einem hochproduktivenUmfeld versetzt P&G in die Lage, eine widerstandsfähigere und zukunftssichereSupply Chain aufzubauen. Deutschland bietet hierbei ein einzigartiges Ökosystemfür zukünftige Partnerschaften mit Forschungsinstituten, Partnerunternehmen,Universitäten und anderen führenden Stakeholdern in der Rhein-Main-Region. DieKonzepte und Erkenntnisse aus dem PSIC werden die disruptiven Fortschritte inden Feldern "Cyber-physical Systems", "Internet of Things" sowie "IntelligentOperations" nutzbar machen. Die im PSIC entwickelten Lösungen werden weltweit inden rund 200 Produktionsstandorten von P&G zum Einsatz kommen und wegweisendeImpulse für Fortschritt in der globalen Konsumgüterbranche setzen.P&G investiert hierfür in Talente, neue Einrichtungen sowie in Lernlabore, indenen etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unterschiedlichen Fähigkeitenan Fragen zur Nachhaltigkeit und "Intelligent Operations" in der Supply Chainarbeiten werden.Angelique Terrien, Senior Director, Supply Chain Innovation, SustainabilityEngineering bei Procter & Gamble: "Ich freue mich sehr auf meine Aufgaben in derLeitung des neuen Product Supply Innovation Centers in Kronberg. Wir bringen