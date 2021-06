Mülheim an der Ruhr (ots) - ALDI SÜD ergänzt seine Verpackungsmission um ein

weiteres ambitioniertes Ziel: Bis Ende 2025 sollen alle Kunststoffverpackungen

der Eigenmarken aus durchschnittlich mindestens 30 Prozent recycelten

Materialien bestehen.



"Mit dem neuen Rezyklat-Ziel möchten wir den wichtigen Ausbau der

Kreislaufwirtschaft in Deutschland weiter unterstützen", so Dr. Julia Adou,

Director Corporate Responsibility bei ALDI SÜD. Im Sommer 2018 haben ALDI Nord

und ALDI SÜD ihre gemeinsame Verpackungsmission gestartet. Das Rezyklat-Ziel

ergänzt die weitreichenden Ziele der ALDI Verpackungsmission. Zu diesen gehören:

Bis Ende 2022 sollen alle Eigenmarken-Verpackungen recyclingfähig sein. Zudem

wollen die beiden Unternehmen das Verpackungsgewicht ihrer Eigenmarken um 30

Prozent bis Ende 2025 reduzieren.* Zu diesem Zeitpunkt sollen dann auch

mindestens 40 Prozent der Obst- und Gemüse-Artikel unverpackt angeboten werden.









Wo immer möglich, spart ALDI SÜD Verpackungsmaterial ein und verpackt seine

Produkte nachhaltig. Bereits heute kommt bei vielen Eigenmarkenverpackungen

Rezyklat zum Einsatz, zum Beispiel bei Wasch-, Putz- und Reinigungsartikeln oder

bei zahlreichen Getränken wie unter anderem Mineralwasser und Orangendirektsaft.

In 2020 konnte der Discounter das Verpackungsgewicht seiner Eigenmarken um rund

33.000 Tonnen verringern und setzt im Vergleich zu 2015 bereits 20 Prozent

weniger Kunststoff ein. Auch die Einführung von Mehrwegnetzen und die Umstellung

auf kostenpflichtige Bio-Tüten im Obst- und Gemüse-Bereich zahlen sich aus:

Jährlich werden über 48 Millionen weniger "Knotenbeutel" mit nach Hause

genommen.



Weitere Informationen zur ALDI Verpackungsmission und allen Einsparungserfolgen

finden Sie hier: https://www.verpackungsmission.aldi.de/



* im Vergleich zum Basisjahr 2015 und im Verhältnis zum Umsatz



