Solvias übernimmt Chemic Laboratories, um US-Laborpräsenz aufzubauen und Testkapazitäten zu erweitern

KAISERAUGST, Schweiz, 17. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Solvias, eines der größten unabhängigen analytischen Test-, Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, hat heute die Übernahme von Chemic Laboratories, Inc. (Chemic) mit Sitz in Canton, Massachusetts, bekannt gegeben. Mit dieser Übernahme stärkt Solvias seine Stellung in den Vereinigten Staaten und sichert sich ergänzende Labortestkapazitäten.