Nächstes Level erreicht - Alpha ESports Tech und "Mack Sporting Goods" geben Partnerschaft bekannt

Die Alpha ESports Tech Inc. (ISIN: CA02073T1049 ; WKN: A3CPVJ), ein Technologieunternehmen, das sich auf aufstrebende Märkte in den Bereichen Esports, mobiles Gaming, Commerce und Blockchain konzentriert, hat bekannt gegeben, dass es eine Esports-Partnerschaft mit "Mack Sporting Goods" (MSG), einem Sportartikelunternehmen mit Sitz in Texas, unterzeichnet hat. Auf der unternehmenseigenen Online-Spieleplattform "Gamerzarena" möchte das Unternehmen in Zukunft Esports-Events anbieten.