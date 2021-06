Potsdam (ots) - Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) bringt heute im Rahmen der

"Potsdamer Gespräche zur Nationalen CyberSicherheit" einen kleinen exklusiven

Kreis an Vertretern deutscher Sicherheitsbehörden, Politik, Wirtschaft und

Wissenschaft zusammen. Schwerpunktthemen der Gespräche sind die steigende

Bedrohung durch Cyberangriffe und die notwendige Stärkung der IT-Sicherheit und

der digitalen Souveränität Deutschlands, aber auch die besonderen Risiken im

Zusammenhang mit der anstehenden Bundestagswahl oder Schadprogrammen wie Emotet.

Die Gespräche sind nicht öffentlich, aber wir konnten einige Zitate für Sie

zusammenstellen:



Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der

Informationstechnik (BSI)





- "Die COVID-19-Pandemie hat zu einer nie dagewesenen Nutzung des Digitalengeführt. Damit werden Angriffsvektoren im digitalen Raum noch relevanter.Dieser Bedrohungslage müssen wir uns entgegenstellen: indem wirInformationssicherheit als Voraussetzung einer erfolgreichen Digitalisierungbegreifen und in die Tat umsetzen."Michael Niemeier, Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz- "Im Wahljahr 2021 geht das Bundesamt für Verfassungsschutz von einem erhöhtenGefährdungspotenzial durch illegitime ausländische Einflussnahme aus. Dochunsere Cyber- und Spionageabwehr ist gut aufgestellt und ressortübergreifendvernetzt, um die Sicherheitsinteressen unserer Demokratie zu schützen."Prof. Claudia Eckert, Direktorin Fraunhofer AISEC- "Die Pandemie verdeutlicht unsere starke Abhängigkeit von verlässlicher IT.Die gleichzeitige große Zunahme der Cyberangriffe zeigt, dass erheblicheInvestitionen erforderlich sind, um diese Abhängigkeit zu reduzieren und dieCybersicherheit zu verstärken. Erforderlich sind u.a. Werkzeuge zurautomatisierten Beurteilung von Sicherheitsrisiken beim IT-Einsatz und dieEntwicklung vertrauenswürdiger Hardware, mobiler Plattformen oder Datenräume."Thomas Fetten, Chief Executive Officer Deutsche Telekom Security GmbH- " Die Digitalisierung hat während der Pandemie einen starken Schub erhalten.Deutschland und Europa haben nun die Chance im Bereich der DigitalenSouveränität entscheidende Schritte einzuleiten: Self-Souverän-IDs,Europäische Cloud Lösungen wie GaiaX, Künstliche Intelligenz, aber auch eineverstärkte Kompetenz im Bereich Cyber-Security werden essenziell sein, um inder globalen Digitalisierungswelle eine führende Rolle zu übernehmen."Wilfried Karl, Präsident der Zentralen Stelle für Informationstechnik imSicherheitsbereich (ZITiS)- " Um in der digitalen Welt Cybercrime wirksam bekämpfen zu können, benötigendie Sicherheitsbehörden effektive Instrumente. Die ZITiS unterstützt mitentsprechenden Technologien und Methoden. Sie leistet damit einen wichtigenBeitrag zur Cyberfähigkeit der Sicherheitsbehörden und deren digitalerSouveränität."Prof. Christoph Meinel, Gastgeber und Direktor des Hasso-Plattner-Instituts- "Als ein führendes Industrieland muss Deutschland digital souveräner werden,um seine eigenen Normen und Werte auch im Cyberraum durchsetzen undinternational auf Augenhöhe kooperieren und agieren zu können."Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäresExzellenz-Zentrum für Digital Engineering ( https://hpi.de ). Mit demBachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsameDigital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam eindeutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftlichesInformatikstudium an, das von derzeit rund 700 Studierenden genutzt wird. In denvier Masterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankings belegt dasHPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas ersteInnovationsschule für Studierende nach dem Vorbild der Stanforder d.school,bietet jährlich 240 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 21Professorinnen und Professoren sowie über 50 weitere Gastprofessoren,Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Es betreibt exzellente universitäreForschung - in seinen IT-Fachgebieten, aber auch in den HPI Research Schools fürDoktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Irvine, Haifa undNanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzu kommt dasEntwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen für alleLebensbereiche.Pressekontakt:mailto:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, mailto:christiane.rosenbach@hpi.de undCarina Kretzschmar-Weidmann, Tel. 0331 5509-177,mailto:carina.kretzschmar@hpi.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22537/4944847OTS: HPI Hasso-Plattner-Institut