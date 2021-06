Brandbeschleuniger in Stellung

Ich werde nicht müde, an dieser Stelle auf die Entwicklung der US-Aktienkäufe auf Kredit hinzuweisen. Die neuesten Zahlen zeigen, dass diese im Mai um weitere 1,7% gestiegen sind – auf ein neues Rekordhoch, versteht sich.

Interessant ist in diesem Zusammenhang noch: Wie zu hören ist, werden zunehmend auch Kryptowährungen wie der Bitcoin als Sicherheit für Aktienkredite hinterlegt, zum Beispiel bei Tesla. In diesen Fällen könnte es schon zu Zwangsverkäufen kommen, wenn der Bitcoin-Preis in den Keller geht. Daraus ergäbe sich eine weitere Abhängigkeit des Aktienmarkts vom Krypto-Hype. Stay tuned!

