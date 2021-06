BERLIN (dpa-AFX) - Bei brütender Hitze hat die deutsche Nationalmannschaft nach einem Regenerationstag die Vorbereitung auf das zweite EM-Gruppenspiel gegen Portugal aufgenommen. Bundestrainer Joachim Löw versammelte seine Schützlinge am Donnerstag im Basiscamp in Herzogenaurach zu einer lockeren, aber dennoch schweißtreibenden Übungseinheit. Nach dem 0:1 zum Auftakt gegen Weltmeister Frankreich muss im Duell mit den Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo am Samstag in München (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) unbedingt ein Sieg her.

Personelle Änderungen sind kaum zu erwarten, auch wenn Abwehrspieler Matthias Ginter berichtete: "Das Trainerteam macht sich immer wahnsinnig viele Gedanken, welche Spieler und welches System am besten passen." Derzeit deutet aber nichts auf eine größere Personal-Rotation oder einen Systemwechsel im DFB-Team hin.